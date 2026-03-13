La segunda mujer que denunció a Errejón no ratifica su denuncia ante la juez

La segunda mujer que acusa a Errejón por violación no ratifica su denuncia ante la juez.

La segunda mujer que denunció por agresión sexual al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón no ha ratificado su denuncia ante el juez.

Así lo ha anunciado este viernes el despacho de abogados Paredes y Asociados, que representa legalmente a la denunciante.

La mujer ha decidido no reafirmarse ante la magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid, por lo que su representación augura que el caso se archivará al no darse "ese paso necesario", si bien avisa de que están intentando que "se pueda continuar adelante".

Fuentes jurídicas confirmaron la semana pasada que el juzgado admitió a trámite la denuncia de la mujer por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdirigente de Sumar.

La denuncia indicaba que la mujer inició el contacto con Íñigo Errejón a través de la red social 'Instagram' en 2021, de forma "frecuente y continuada", y que después de un tiempo se vieron en una fiesta en la que "en un contexto de presión" y consumo de drogas, él le instó a que le practicara una felación, a lo que ella accedió "de manera renuente", según el escrito.

Según la denuncia, abandonaron el lugar y se desplazaron al domicilio del exdiputado, que le habría introducido los dedos en la vagina a pesar de la negativa de ella. De acuerdo al documento, el exdiputado se aproximó a su oído y le susurró "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", expresiones que constituyeron una "intimidación directa y eficaz".

Al llegar a la casa, la mujer entró en estado de bloqueo derivado de la situación anterior". En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón "volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión", expresa el documento.

"Ya en el interior de la vivienda, tras continuar el contacto físico, el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración", señalaba.

Sin embargo, según la denuncia, "de manera sorpresiva y violenta", íñigo Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento" y pese a que ella "gritó reiteradamente que cesara".