Santos Cerdán declara ante el Tribunal Supremo por el presunto reparto de mordidas con Ábalos y Koldo

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán se encuentra ya en el Tribunal Supremo para declarar por primera vez como investigado por una supuesta trama de reparto de mordidas a cambio de la presunta adjudicación irregular de obra pública en la época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. El ex dirigente socialista ha llegado al alto tribunal, a las 09:49, con apenas diez minutos de antelación, para su cita ante el juez Leopoldo Puente, que considera que hay indicios contra él de presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

En su comparecencia, deberá responder por su papel en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y en los audios de la presunta trama que guardaba Koldo García, ex asesor de Ábalos, y cuya autenticidad el ex ministro ya puso en entredicho. El ex número 3 del PSOE tiene previsto declarar, según avanzan fuentes jurídicas, y lo hará, como fija la ley, a puerta cerrada una vez que el magistrado ha rechazado su petición de retransmitir en directo su comparecencia.

Tras escuchar su versión, las acusaciones populares valorarán pedir al juez el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista, como hicieron con Ábalos. En esa ocasión, el magistrado optó por mantener las medidas cautelares que ya pesaban contra el exministro -prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado-. Uno de los aspectos por los que será preguntado Cerdán será el documento que le vincula con Servinabar, una de las empresas beneficiarias de adjudicaciones y de la que, según un contrato privado encontrado en los registros, poseía el 45 %. El juez, de acuerdo con la tesis de la Guardia Civil, aprecia indicios de que Cerdán pudo haber participado, junto a Ábalos, "en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", pudiendo ser él "quien se encargara de distribuir" las cantidades "recaudadas". Cerdán ha trasladado al juez su intención de aportar este lunes información sobre su situación patrimonial, como ejemplo de su "clara voluntad de transparencia".