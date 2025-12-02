Sánchez trata de recomponer los puentes con Junts y asume "incumplimientos"

Cinco semanas después de que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, diera por rotos sus acuerdos con el PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un giro en su discurso y ha anunciado un paquete de medidas económicas para tratar de reconstruir puentes con Junts como socio clave de legislatura.

El pasado 27 de octubre, Puigdemont compareció públicamente para solemnizar que su partido iba a romper sus canales de negociación con los socialistas en Suiza, al constatar que el Gobierno no tenía "voluntad" de cumplir los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura sellado en Bruselas en 2023.

Tres días después, la militancia de JxCat ratificó por amplia mayoría la decisión de Puigdemont y su comité ejecutivo y, desde entonces, los cauces de diálogo con el PSOE quedaron inutilizados, lo que ha hecho perder al Gobierno varias votaciones, entre ellas la que afecta a la senda de estabilidad 2026-2028. Reconocimiento de sus "incumplimientos"

Cuando JxCat anunció su ruptura, los socialistas hicieron hincapié en todos los compromisos a los que el Gobierno había dado cumplimiento, como la aprobación de la ley de amnistía o el uso del catalán en el Congreso, y atribuyeron a otros actores la responsabilidad de aquellas promesas aún sin materializar.

Sin embargo, este martes, en un giro discursivo inédito hasta ahora, Sánchez ha asumido sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con JxCat y ha movido ficha para remediarlo con medidas concretas, avanzadas en dos entrevistas consecutivas concedidas desde la Moncloa a medios en catalán: RAC1 y La 2 Cat.

Sánchez ha "lamentado mucho" que, en las últimas semanas, se haya podido interpretar que los socialistas restaban importancia al anuncio de ruptura de relaciones de JxCat.

En un intento de restablecer la confianza perdida con JxCat, Sánchez ha buscado su complicidad con un gesto simbólico, al admitir la "gravedad de la crisis" con su socio de investidura y poner en valor el acuerdo alcanzado en 2023, que era una oportunidad para "resolver un conflicto político que viene de largo", una expresión que utiliza Puigdemont para describir la relación Cataluña-España. Decretos económicos y guiño a la patronal catalana

La primera de las medidas anunciadas por Sánchez es la aprobación, en el Consejo de Ministro de este martes, de un real decreto ley que prevé "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles" para que los alcaldes y presidentes de diputación tengan más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua.

El decreto ley también incorporará, según ha detallado, un mecanismo para "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas": se ampliará el plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación, una medida que reclamaba el empresariado catalán y de la que se hizo eco Junts.

Este anuncio llega después de que el pasado viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, animara desde Barcelona a los empresarios de la patronal catalana Foment del Treball a presionar a JxCat para que apoye una moción de censura contra el Gobierno.

Sánchez ha avanzado que próximamente aprobará un real decreto para "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables" -que era otra de las reivindicaciones de JxCat- y ha abierto la puerta a publicar las "balanzas fiscales". La incógnita del regreso de Puigdemont

Uno de los principales escollos para el mantenimiento de la mayoría de la investidura es la situación personal de Puigdemont, a quien la Justicia española no le ha aplicado la ley de amnistía, por lo que no ha podido aún regresar de Bélgica.

Preguntado por la situación del expresidente catalán, Sánchez ha dicho que espera que "pueda volver pronto", porque "la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont pueda volver y pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos".

Sánchez ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura hasta 2027 y, por ello, ha ofrecido su "mano tendida" a JxCat, para 'resetear' su relación y revertir la ruptura anunciada por Puigdemont el pasado 27 de octubre.