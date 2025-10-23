Sánchez reitera que no hay financiación ilegal en el PSOE: "Tenemos toda la confianza en el estado de nuestras cuentas"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que "en absoluto" está preocupado por la declaración del ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, y ha vuelto a negar que haya financiación irregular en el partido.

Moreno ha comparecido este mismo jueves en la comisión Koldo del Senado a petición del Partido Popular, ante la que se ha negado a declarar, ya que la semana que viene tendrá que acudir al Tribunal Supremo para aclarar los pagos en efectivo realizados al ex ministro y ex secretario de Organización, José Luis Ábalos y su ex colaborador Koldo García. Moreno ha pedido a los senadores que le vuelvan a citar después de que declare como testigo en el Tribunal Supremo.

Sánchez ha señalado que "para nada, en absoluto" está preocupado ante estas comparecencias apuntando además que "no es la primera vez" puesto que Moreno ya dio explicaciones ante un juez en un proceso anterior en el que Ábalos denunció a una periodista. Un caso que finalmente fue archivado.

"Tenemos toda la confianza en el estado de nuestras cuentas", ha subrayado Sánchez, en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas.

A continuación ha aprovechado para lanzar un dardo al Partido Popular, señalando que "a diferencia de otros" el PSOE no ha tenido ningún caso de financiación irregular desde que él está al frente de la Secretaría General, es decir desde el año 2014.

En la víspera Sánchez ya negó rotundamente que exista financiación ilegal en el PSOE durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, ante una pregunta directa del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.