Sánchez: "La verdad se impondrá, mi mujer y mi hermano son inocentes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el foro en defensa de la democracia este miércoles, en Nueva York.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este miércoles su convencimiento de que su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez son "inocentes" en las causas judiciales en que se encuentran incursos y de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y la verdad se impondrá.

Sánchez se ha referido a la situación judicial de su mujer y su hermano en rueda de prensa en Nueva York para hacer balance de su agenda en Estados Unidos con motivo de la semana de alto nivel de la ONU.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Si toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi mujer y mi hermano son inocentes", ha recalcado ante las últimas decisiones de los jueces al frente de esas investigaciones.

Sánchez ha confiado en que cuando se demuestre esa inocencia, tenga la misma repercusión mediática que lo que está planteando ahora el juez Juan Carlos Peinado, al frente de la investigación a su mujer.

Además, ha contestado a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha dicho que Sánchez no se merece el acta de diputado, subrayando que, en democracia, quienes deciden quiénes son los diputados y el presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, "no él con sus insultos".