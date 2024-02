Pedro Sánchez ataca la corrupción del PP tras acusarle Feijóo de que "sabía y tapó" el caso Koldo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de conocer la presunta trama de corrupción en el caso de las mascarillas conocido como 'caso Koldo' desde hace más de tres años y "taparla". En su turno, Pedro Sánchez le ha respondido que llegó a la Presidencia del PP para "tapar" la corrupción, dado que, según ha dicho, su antecesor, Pablo Casado, "cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid".

"Usted lo sabía y lo tapó", ha espetado Feijóo a Sánchez en un duro rifirrafe en el Pleno del Congreso que se ha producido un día después de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya decidido retener su escaño y pasar al Grupo Mixto, pese a la petición que le había realizado la Ejecutiva del PSOE para que entregara su acta.

Feijóo pide "no poner el ventilador"

Feijóo ha insistido en que Sánchez "sabía" de esta presunta trama, "al menos desde hacía más de tres años" y ha dicho "su secretario de Organización no le servirá de cortafuegos". "Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera", ha avisado, para avisarle que "la caída desgracia del señor Ábalos no le protege" sino que "le desnuda" Feijóo ha pedido a Sánchez que "no esparza" lo que tiene "debajo" ni ponga el "ventilador" cuando el juez "está "investigando a su Gobierno y a su partido".

"Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas", le ha solicitado. En su réplica, Sánchez ha recalcado que produce "sonrojo" que el PP piense que "puede sacar tajada política de la corrupción" y ha afirmado que su Ejecutivo es "implacable" e "incompatible" contra la corrupción. "Este es un Gobierno que no tapa la corrupción.

Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos como usted sino con hechos y con acciones", ha dicho, aludiendo a la comisión de investigación que se va a crear. Sánchez ha dicho a Feijóo que para ser "creíble en su papel de Torquemada debería tener" tanto él como el PP "otro currículum", al tiempo que ha recordado algunos casos que han afectado a los 'populares', como el caso Bárcenas.

"Nosotros llegamos al Gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del PP para taparla", le ha espetado, para asegurar que Pablo Casado, el anterior líder del PP, "cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. "Y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción", le ha dicho.