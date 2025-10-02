Sánchez exige a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla a Gaza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha exigido este jueves a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla humanitaria con destino a Gaza interceptada la pasada noche y dijo que estudiarán si la actuación israelí violó la legalidad internacional.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague, ha recalcado que estuvo muy pendiente desde la capital danesa de la evolución de los acontecimientos con la flotilla y que el Gobierno va a ofrecer toda la protección diplomática a los españoles que formaban parte de ella.

Al plantearle si la actuación de Israel es una violación de la legalidad internacional, como considera Sumar, su socio de Gobierno, ha señalado que van a estudiar todos los aspectos de esta cuestión, pero que ahora lo más importante es la seguridad de sus compatriotas y que puedan regresar pronto a España.

Sánchez ha defendido que el Ejecutivo ha estado "desde el primer minuto" con la flotilla, refutando así que se haya dejado abandonados a los integrantes españoles de la misma. "El Gobierno ha estado con ellos desde el primer minuto y hemos estado en permanente contacto con ellos", ha sostenido, recordando también el envío del buque de salvamento marítimo Furor para que pudiera asistirles o llevar a cabo un rescate de ser necesario.

Sánchez ha señalado que "hay que reconocer y aplaudir la solidaridad" que expresa tanto la sociedad española como la de los más de 40 países con miembros a bordo de la flotilla y ha vuelto a insistir una vez más en que "no representa ningún peligro para el Gobierno israelí y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla, la acción del Gobierno israelí".

Respecto a la interceptación de una parte de los barcos por parte del Ejército israelí, el presidente ha indicado que se ha trasladado al Gobierno de Benjamin Netanyahu que "es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino de todos los integrantes".

Al hilo, ha recalcado que "desde España vamos a garantizar la protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscavados por la acción del Gobierno israelí".

La prioridad, la seguridad de los españoles

"Ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas y posteriormente, evidentemente, podremos tener ocasión de hablar de estas valoraciones", ha puntualizado, aclarando que el Gobierno va a "estudiar todos los aspectos de esta cuestión".

"Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España. Y a partir de ahí, evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción", ha rematado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para protestar por la detención de los activistas de la flotilla y ha confirmado que han desplazado al cónsul en Tel Aviv y dos guardias civiles al lugar donde ha sido desembarcado el primer grupo, entre los que hay españoles.

Albares, en una entrevista en TVE, ha detallado que, según la información que tiene el ministerio, sobre las 08:00, ha llegado un primer grupo a tierra de detenidos por Israel de miembros de la flotilla, aunque se ignora quién compone ese grupo y la cifra exacta de españoles, de los 65 que Exteriores tiene localizados.

Respecto a ese primer grupo que ya ha sido desembarcado, ha detallado que están acompañados por el cónsul de España en Tel Aviv y dos miembros de la Guardia Civil, uno de ellos el agregado de Interior.

Las autoridades israelíes han comunicado a Exteriores, ha asegurado el ministro, que tan pronto como sean trasladados al centro donde se les va a llevar podrán ponerse en contacto con ellos.

Estas personas, ha subrayado Albares, son ciudadanos "solidarios" con un único objetivo humanitario y que no representan ninguna amenaza para nadie, y, por tanto, entiende que no se les debe acusar "absolutamente de nada".

Ha subrayado que su departamento está centrado en que "su integridad física y sus derechos sean respetados", en poderles ofrecer atención consular y que puedan regresar lo antes posible a España "en total libertad" y de eso quiere hablar también con la encargada de negocios, Dana Erlich.

Albares ha insistido en rechazar "tajantemente" la interceptación de los buques de la flotilla y que puedan ser acusados de terrorismo: "No voy a entrar, ni como hipótesis, en acusaciones que son absolutamente aberrantes, son ciudadanos pacíficos, que tenían un objetivo humanitario", llevar ayuda a Gaza.

Es inaudito, ha afirmado, que Gaza sea el "único lugar del mundo" donde no pueden actuar agentes humanitarios y donde no se pueda entregar ayuda humanitaria.

Una vez que toda la situación haya sido analizada podrán tomar "otro tipo de decisiones", ha señalado Albares.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, entre los detenidos se encuentran 30 españoles, 22 italianos, 21 turcas, 12 malasios, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.