Sánchez elogia a García Ortiz como "servidor público" y dice que será relevado en breve

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la carta de renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, refleja el "servidor público" que ha sido, y no ha concretado si su relevo se conocerá este martes aunque ha asegurado que será en un breve espacio de tiempo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre euroafricana de Luanda horas después de que García Ortiz presentase su renuncia tras la condena de inhabilitación del Tribunal Supremo.

Ha explicado que leyó esta mañana la carta de renuncia que el fiscal envió al ministro de Justicia, Féix Bolaños, y de la que ha dicho haber tenido conocimiento por los medios.

Una carta -ha señalado- que refleja el servidor público que ha habido al frente de la Fiscalía General del Estado.

Además, ha deseado suerte a García Ortiz y le ha expresado su total respeto y consideración.

Al ser preguntado por el momento en que el Gobierno nombrará a su sustituto, ha recordado que ya se ha puesto en marcha el proceso para ello, y al plantearle si será en la reunión del Consejo de Ministros de este martes no lo ha confirmado.

Se ha limitado a asegurar el presidente del Gobierno que será en un breve espacio de tiempo.