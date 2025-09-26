Sánchez asegura ante los líderes progresistas que la desigualdad es el principal desafío

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras participar en la cumbre de líderes progresistas este viernes en Londres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que "la desigualdad es el principal desafío" a nivel internacional, al intervenir en un coloquio durante la Cumbre de Acción para el Progreso Global celebrada en Londres.

El presidente subrayó la necesidad de que los gobiernos de centroizquierda tengan "una visión clara" y sean capaces de convencer a los ciudadanos y construir "coaliciones amplias", al participar en una charla con la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden.

Sánchez destacó que en España "cuando se habla de vivienda, esta representa el 60% de la desigualdad que sufren los jóvenes o el ciudadano común" en el país.

Al respecto, añadió que "es esencial convencer a los ciudadanos de los desafíos y de la necesidad de construir consensos" y recordó que durante los últimos siete años el Ejecutivo español "ha trabajado con el Parlamento para reformar el mercado laboral, mejorar el sistema educativo y fortalecer la investigación científica".

El presidente también resaltó la importancia de que las políticas se traduzcan en resultados concretos y señaló que "los gobiernos progresistas de todo el mundo pueden demostrar que hay múltiples formas de avanzar y generar esos resultados".

Antes de su intervención en el panel sobre El Futuro del Multilateralismo, Sánchez se reunió en privado con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y está previsto que se entreviste más tarde con su colega de Canadá, Mark Carney.

"Lo hemos hecho bastante bien"

El ánchez, ha reivindicado la gestión de sus Ejecutivos de coalición en la cumbre progresista que se celebra este viernes en Londres, ante la que ha asegurado: "Lo hemos hecho bastante bien".

Sánchez se ha referido a la labor del Gobierno español en su intervención, con motivo de la Cumbre de Acción para el Progreso Global, que tiene lugar en Londres, en un panel sobre el futuro del multilateralismo junto a la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden y moderado por el asesor político estadounidense y director del Centro para el Progreso Americano (CAP), John Podesta.

Tras un repaso de los retos principales a los que se enfrentan las sociedades, donde ha situado la desigualdad a la cabeza, ha dicho que, para hacerles frente, hay que construir coaliciones.

"Hemos sido un Gobierno de minoría gobernando en coalición con una clara mayoría en el Parlamento", ha explicado Sánchez, que a renglón seguido ha expuesto su valoración de esa gestión: "Lo hemos hecho bastante bien".

Como ejemplos de esa labor, ha citado la reforma laboral, la de las pensiones y el sistema científico.

Asimismo, ha resaltado el hecho de que todo ello haya sido posible sin ningún tipo de contestación social, hablando con los sindicatos, con la sociedad civil y llegando a acuerdos con los empresarios.

En su intervención, ha destacado también las decisiones adoptadas en materia de cambio climático y ha resaltado que en España se haya reducido un 50% el precio de la electricidad, para instar a combatir con hechos como esos la narrativa de la ultraderecha.

De la misma forma, ha insistido en la defensa del reconocimiento de Palestina como Estado.

Llama a Europa a aprovechar el repliegue de EEUU

Sánchez ha considerado que Europa y el resto de sociedades occidentales tienen una oportunidad para llenar la brecha que está dejando Estados Unidos en las instituciones multilaterales como Naciones Unidas.

Sánchez considera que Washington se está "alejando" de estas organizaciones de gobernanza mundial bajo el mandato de Donald Trump y piensa que el resto del mundo occidental debe ocupar el espacio que está dejando la principal potencia mundial, según ha indicado.

En este sentido ha subrayado la importancia de estas organizaciones para abordar asuntos clave como el cambio climático, la desigualdad o las crisis de salud global como las pandemias, en un diálogo junto a la exprimera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden.

Tras varios días en Nueva York donde ha participado en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha reprochado que "falta empatía" de algunos mandatarios al decir que el cambio climático no existe, delante de dirigentes de pequeños países insulares que están viendo la subida del nivel del mar que amenaza la existencia de sus territorios.

En todo caso, el presidente del Gobierno ha remarcado la necesidad de reformar el sistema multilateral para dotarlo de más legitimidad y también otorgando más presencia a economías que ahora son muy fuertes y exigen más representación.

En la misma línea ha insistido en que quiere que la próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer, porque a su juicio sería una señal "muy positiva del dinamismo del sistema multialteral".

Además ha señalado que España aboga por una reforma del sistema de salud mundial, necesario para prepararse para futuras pandemias a la que habrá que dar una respuesta multilateral.