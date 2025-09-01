Sánchez anuncia una nueva agencia de protección civil y más recursos en su propuesta de pacto de Estado climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto ‘Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática’.

La creación de una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, la dotación de más recursos permanentes por parte de todas las administraciones públicas, el reforzamiento del mundo rural y la instauración de una cultura cívica de protección son algunas de las principales medidas en la propuesta del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta" con diez compromisos entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

"Mañana en Consejo de Ministros vamos a aprobar esa hoja de ruta", ha avanzado Sánchez durante su intervención en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en el que previamente han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El pacto se plantea "con espíritu de acuerdo, actitud de escucha y con humildad" e irá al próximo Consejo de Ministros, ha dicho el presidente, que ha pedido sacarlo de "luchas competenciales y partidistas".

El presidente del Gobierno ha señalado que la política de prevención de incendios "ha sido claramente insuficiente", al analizar las causas de los fuegos que han arrasado España este mes de agosto y ha apostado por "hacer lo que haga falta" para que esta tragedia por los incendios forestales "no vuelva a repetirse".

Junto a esta prevención deficiente, Sánchez ha mencionado como causas "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que ha convertido los incendios en "cada vez más virulentos".

Tras "la peor ola de incendios de nuestra historia reciente", el Gobierno, ha dicho, tiene "tres prioridades claras": "extinguir los incendios aún activos, transferir las ayudas y hacer lo que haga falta para que esta tragedia no vuelva a repetirse".

En este punto, ha identificado los tres factores "fundamentales" que han causado esta tragedia: "Una política de prevención de incendios claramente insuficiente; una gestión del territorio inadecuada; y una emergencia climática que ha hecho que los incendios sean ahora más virulentos".

Para allanar el camino al Pacto de Estado, el presidente del Gobierno creó una Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, que celebró su primera reunión en el Complejo de la Moncloa antes del último Consejo de Ministros el pasado martes.

La Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética se ha puesto en marcha con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en materia de transición hacia un modelo productivo y social más ecológico.

Aagesen: "Una respuesta unida al mayor reto, el cambio climático"

La ministra Sara Aagesen ha abierto el acto advirtiendo de la "urgencia de dar una respuesta unida al mayor reto, el cambio climático" y ha hecho referencia a un mes de agosto "especialmente complejo" que deja señales "indiscutibles y preocupantes".

"Un verano donde los incendios han asolado nuestro país y también hemos vivido una intensa ola de calor", ha recordado Aagesen, destacando que la ola de calor ha sido "la más intensa registrada, con una anomalía de 4,6 grados" y que los incendios han quemados hasta el 25 de agosto "más de 350.000 hectáreas", según las estimaciones de su Ministerio: "Hablamos otra vez de otro récord de superficie afectada, la mayor en las dos últimas décadas".

Aagesen ha incidido la necesidad de "un compromiso que trascienda legislaturas". "Por eso hoy empezamos este camino abierto a propuestas, al talento colectivo de nuestra sociedad, para construir un pacto tan importante y tan necesario frente a la emergencia climática", ha comentado.

Por su parte, Planas ha defendido que la lucha contra los efectos del cambio climático "sólo será posible de la mano de agricultores, de ganaderos y de silvicultores".

"Algunos se obstinan en ver la transición ecológica como una realidad contraria a los intereses de los profesionales del campo. Pero es exactamente al revés y lo quiero decir alto y claro", ha zanjado el ministro, al tiempo que ha enumerado los "tres aspectos clave" en la adaptación al cambio climático: Agua, cultivos y gestión de riesgos.

Para el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, "una buena dotación presupuestaria es fundamental" para abordar la emergencia climática. "Para agricultores, para ganaderos, para medio rural, pero también para mantener su vida y su actividad económica. La seguridad europea es también la seguridad alimentaria y, por ello, tenemos que trabajar en ello. De ahí la necesidad de un pacto de Estado", ha dicho.

En la misma línea, el ministro del Interior ha asegurado que el cambio climático "es una evidencia científica que no admite discusión" y que "aumenta de manera exponencial la virulencia de catástrofes y emergencias, acelera su frecuencia, prolonga la duración de los episodios y multiplica sus consecuencias lesivas".

"Hemos construido un Sistema Nacional de Protección Civil robusto, coherente y eficiente, pero, sin duda alguna, nos enfrentamos a un nuevo paradigma, el de la emergencia climática, que nos exige un paso adelante para dotarnos de nuevas respuestas", ha concluido Marlaska.