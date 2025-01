Sánchez acusa a PP y Junts de generar "dolor social" con su "oposición destructiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado a los grupos parlamentarios que votaron en contra del decreto ómnibus -PP y Junts además de Vox- provocar "dolor social" al impedir que suban las pensiones de jubilación, tumbar las ayudas al transporte público y bloquear las destinadas a los afectados por la dana, entre otras medidas.

En su visita a Valencia, donde ha presidido una reunión con varios ministros y alcaldes de municipios afectados por la riada, ha defendido que "el Gobierno ha hecho su trabajo" tratando de aprobar estas medidas y por tanto ha cargado en la oposición la resposabilidad de revertir las consecuencias.

Sánchez considera que el Gobierno ha cumplido su tarea y remarca que trabajó y "acordó" las medidas sociales incluidas en el decreto omnibus con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, no consiguió los votos necesarios porque al no habitual de la oposición, se sumó el de sus socios de Junts.

Toda menciona al PP

"Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social, y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer, porque, efectivamente, la convalidación del mismo se tiene que someter a la votación de los grupos y a día de hoy que sepamos, han votado que no", ha señalado Sánchez al ser interrogado por qué pasos va a dar su Gobierno tras haber perdido la votación este miércoles.

Sánchez se ha dirigido a todos los grupos que votaron en contra en el Congreso, aunque sólo ha nombrado explícitamente al Partido Popular. "Causa dolor social porque hoy los jubilados y jubiladas no saben si se va a revalorizar la pensión en los próximos meses. Los jóvenes que van y usan el transporte público no saben si van a poder tener un abono gratuito. Los alcaldes y alcaldesas, también de su partido político, no saben si sus vecinos van a poder tramitar en un mayor plazo esas ayudas", ha recriminado.

Ganar al Gobierno a costa de la gente

El presidente ha echado en cara a estos grupos parlamentarios que votaran en contra -"podían haberse abstenido"- y ha cuestionado que los ciudadanos que en su día les votaron estén de acuerdo con esta decisión. "¿De verdad les votaron para eso?", ha cuestionado.

En la misma línea, insiste en que la negativa a convalidar el decreto en la Cámara Baja tiene "efectos muy dolorosos" y por tanto son los grupos mencionados los que tienen que responder "cuál va a ser su posición".

Así, ha hecho una apelación a la "responsabilidad" y a la "política útil" porque, a su juicio, no han pensado en el interés general sino en ganar una votación al Gobierno "a costa del bienestar de la gente".