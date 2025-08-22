Los Reyes visitarán la semana próxima las zonas más afectadas por los incendios

Los Reyes, escuchan a los vecinos en su reciente visita a La Palma.

Don Felipe y doña Letizia visitarán la semana próxima las principales zonas afectadas por los incendios forestales más graves que se han registrado en España en los últimos días.

Según ha informado este viernes la Casa del Rey, su intención es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados", así como "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Los detalles sobre las fechas concretas y áreas a las que se desplazarán los reyes serán comunicados próximamente desde Zarzuela.