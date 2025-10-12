Los Reyes presiden el desfile por el 12 de octubre, con pitos a Sánchez y el plante de Abascal

Los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el desfile del 12 de octubre.

El acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la Princesa de Asturias -vestida con el uniforme de alférez del Ejército del Aire y el Espacio-, dio comienzo a las 11:00, marcado por los pitos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal.

Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala de la Armada, en calidad de capitán general de los Ejércitos, ha llegado acompañado de doña Letizia, la princesa Leonor y de la infanta Sofía, que ha sido baja en la tribuna real los dos últimos años por encontrarse cursando el bachillerato en Gales.

Antes de la Familia Real han llegado los miembros de la cúpula militar, con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, a la cabeza, y la falta del jefe de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Piñeiro, que se encuentra en Estados Unidos para celebrar los 250 años de la Marina estadounidense.

La Princesa de Asturias, la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. / Chema Moya / Efe

Tras ellos han hecho su aparición Sánchez, bajo un aluvión de pitos y abucheos, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Abascal ha segudio la parada militar a pie de calle y no en la tribuna de autoridades, alegando que no quiere compartir espacio con Sánchez donde no pueda denunciar "su corrupción" y que estos actos "blanquean" la figura del jefe del Ejecutivo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, atiende a la prensa antes de seguir el desfile desde la calle. / Alejandro Martínez Vélez / EP

Además, hasta cuatro ministros del Gobierno no asistieron a la tradicional parada militar: las ministras de Sumar Mónica García y Sira Rego, de Sanidad y Juventud e Infancia, respectivamente, que están de viaje oficial en Berlín y Jordania; el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Entre las ausencias también destacaron las de los presidentes autonómicos de La Rioja y Canarias, Gonzalo Capellán y Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, que nunca asiste a este evento. Además, se han dado de baja la balear, Marga Prohens, el valenciano, Carlos Mazón, y el murciano, Fernando López-Miras, por seguir de cerca los efectos de las fuertes lluvias causadas por la dana que afecta a sus autonomías.

La parada militar

La parada militar se ha realizado a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones han participado con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%).

Respecto a los medios, las Fuerzas Armadas exhiben 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 39 motocicletas y desfilan 229 caballos y seis perros.