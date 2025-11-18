El Rey reafirma a Zelenski todo el apoyo español a Ucrania por el tiempo que sea necesario

El rey Felipe ha reafirmado este martes al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario, además de reafirmar el apoyo de España en su proceso de adhesión a la Unión Europea.

El jefe del Estado ha recibido al presidente ucraniano en el Palacio de La Zarzuela, donde han mantenido un encuentro, dentro de la visita que realiza a Madrid, en el despacho de Felipe VI.

Una reunión a la que han asistido también, por parte española, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda y, por parte ucraniana, el jefe de la Oficina del presidente. Andriy Yermak.

El Rey ha reiterado el apoyo de España a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea, un camino en el que ha realizado grandes progresos recogidos en el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado 4 de noviembre.

Tras su llegada al Palacio de La Zarzuela, el presidente ucraniano fue recibido por el rey y, tras la fotografía oficial en el exterior, ambos accedieron al Salón de Audiencias para el saludo a las delegaciones y para posar en la tradicional imagen de grupo.

Zelenski, en su tercera visita a España desde el inicio de los ataques de Rusia en 2022, comenzó su agenda oficial en Madrid con una visita al Congreso de los Diputados, y acude esta tarde a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un encuentro al que asistirán también Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y tras el que firmarán acuerdos y comparecerán ante los medios de comunicación.