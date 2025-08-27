El Rey llama a la colaboración para superar la desolación por los incendios: "Hay mucho que hacer"

El rey Felipe ha hecho este miércoles un llamamiento a la colaboración para superar las consecuencias de los incendios forestales que han asolado este agosto amplias zonas del noroeste de España, especialmente León, Zamora y Ourense, y ha reconocido que "hay mucho que hacer" para ayudar a los habitantes de estos territorios y recuperar su economía.

Acompañado por la reina Letizia y el resto de autoridades, el rey ha pronunciado estas palabras a su llegada a la Casa del Parque del Monumento Natural de Las Médulas, donde se ha reunido con alcaldes de la zona para conocer sus necesidades y su experiencia en las últimas semanas.

"Hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona", ha resumido Felipe VI tras conversar con habitantes de la zona, quienes han pasado una experiencia "muy impactante en su vida más cotidiana", en palabras del rey.

El rey llama a la colaboración para superar los incendios: "Hay mucho que hacer". / Francisco Gómez / Casa Real / Efe

El Rey ha remarcado que los efectos de los incendios se aprecian sobre el paisaje, la naturaleza que se ha destruido, pero también en el patrimonio personal de las familias y su economía, con casas también completamente destruidas por las llamas.

Antes de aterrizar, desde el helicóptero que les ha trasladado hasta El Bierzo desde la comarca zamorana de Sanabria, los reyes han podido comprobar un paisaje "realmente desolador" entre las provincias de Zamora y León, como el que se han encontrado en el paraje de Las Médulas, cercado por las llamas hace unos días.

"Se ve muy claramente la dimensión de la tragedia, pero bueno, también hay muchos momentos donde se puede percibir la esperanza en el futuro, porque lo principal se ha podido salvar", ha expresado el Rey.

Pese a todo, esperanza en el futuro

Esto mismo le han trasladado los técnicos y las personas afectadas con las que ha podido conversar en el marco de su visita a la provincia de Zamora y a la de León, donde, pese a los efectos del fuego, le han trasladado también "esperanza en el futuro".

En estas conversaciones, los Reyes han podido conocer "cómo han vivido" los afectados los incendio y "entender cómo ven el futuro", así como "qué necesidades" tienen tras esta experiencia "impactante", tal y como ha explicado el propio Felipe VI.

Vista de la zona arrasada por el fuego en Las Médulas. / Fernando Otero / EP

En su visita a Las Médulas, los Reyes han podido conocer, asimismo, las tareas desarrolladas por la extinción del fuego y, tras su parada por el Mirador de Orellán, se han reunido con los alcalde de las localidades afectadas en el entorno de Las Médulas, quienes les han detallado el impacto de los incendios en la comarca de El Bierzo.

Acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, los reyes han recorrido el emblemático mirador de Orellán de las Médulas, desde donde han podido comprobar el impacto del fuego sobre este espacio natural y cultural, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por reunir decenas de kilómetros de galerías utilizadas en la época romana para obtener oro en la zona.

Las autoridades se han reunido con alcaldes de los municipios bercianos de Puente de Domingo Flórez, Borrenes y Carucedo, así como con pedáneos de Yeres, Orellán, Médulas y Voces.

Decenas de vecinos y miembros de la plataforma Stop Incendios se han concentrado a las puertas del centro para reclamar atención. Su portavoz, Mónica Pérez, ha lamentado que la visita fuese "para la foto" y ha expresado su sensación de que están "abandonados por todas las administraciones".

Algunos vecinos portaban pancartas en las que pedían ser escuchados, como la hostelera Fina Gómez, que ha reclamado "que esto no se repita" y ha denunciado que la declaración de este espacio como Patrimonio de la Humanidad "no se traduce en protección real".

Durante el recorrido, un técnico de la Junta ha explicado a los reyes las pérdidas registradas en la masa forestal, como los castaños centenarios arrasados por las llamas.