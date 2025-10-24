El Rey apunta a ceder todo el protagonismo de los Princesa de Asturias a doña Leonor: "Me corresponde ir cediéndole ya este espacio"

El rey Felipe VI ha dejado entrever este viernes un nuevo paso en el relevo institucional hacia la Princesa de Asturias durante la ceremonia de entrega de los Premios que llevan su nombre, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Con emoción contenida, el Monarca ha afirmado que le corresponde “ir cediéndole ya este espacio” a su hija Leonor, heredera de la Corona y presidenta de honor de la Fundación desde hace once años.

“Ha ido asumiendo gradualmente la tarea, dando a cada paso pruebas de madurez y sensibilidad y con un papel más activo en la vida pública”, ha destacado el Rey, quien ha recordado que ha asistido a los Premios durante 44 años, los últimos siete acompañando a la Princesa. “Esto lo digo con emoción, como padre y como Rey”, ha añadido, asegurando su voluntad de mantenerse vinculado a la Fundación y a Asturias, “tierra querida de la que no puedo concebir estar lejos”.

Las palabras de Felipe VI, cargadas de simbolismo, han sonado a despedida y a traspaso de testigo, justo un año después de que Leonor interviniera por primera vez en el acto para pronunciar los elogios de los galardonados.

El Rey ha querido enmarcar este gesto dentro de una reflexión más amplia sobre la educación en valores y la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones las herramientas para construir su futuro. En su discurso, ha defendido que “la convivencia democrática tiene su gran pilar en la educación” y que educar en valores no significa “negar la realidad ni huir del cambio”, sino “encontrar el camino intermedio entre la comunidad y la persona”.

En un mundo que se debate entre “dos extremos inquietantes”, el individualismo y la globalización, Felipe VI ha advertido de los riesgos de ambos y ha llamado a reforzar el sentido de comunidad sin renunciar a la libertad individual.

“La Fundación Princesa de Asturias y sus galardonados representan precisamente ese espíritu didáctico”, ha afirmado, agradeciendo a los patronos y al pueblo asturiano “su afecto, entusiasmo y calidez cada otoño, por hacer de estos premios una parte esencial de nuestra memoria colectiva”.