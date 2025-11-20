Las reacciones a la condena del fiscal general del Estado: El Gobierno "respeta pero no comparte" la decisión del Supremo

El Gobierno ha reaccionado en un comunicado que "respeta pero no comparte" la condenca del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Ha comunicado también que pondrá en macha su relevo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo haya condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más", ha escrito Muñoz en un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo del presidente en el que hablaba sobre las "falsas acusaciones y bulos" lanzaos contra Ortiz.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la "derecha judicial y mediática" de "asesinar civilmente" al fiscal general del Estado con la condena del Tribunal Supremo de dos años de inhabilitación para, en su opinión, "tapar la corrupción" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su novio. "Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?", ha añadido Belarra en su cuenta de la red social X.