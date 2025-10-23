Puigdemont convoca el lunes a la Ejecutiva de Junts en Perpiñán para dar un ultimátum a Sánchez

El ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, en una reunión de la Ejecutiva del partido.

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el lunes a la ejecutiva del partido en Perpignan (Francia) en pleno pulso con el PSOE, han avanzado fuentes de la formación consultadas por Europa Press.

Según el orden del día de la convocatoria, en la reunión se hará un balance del acuerdo de Bruselas y se abordará las "acciones a emprender" al respecto.

Además, se prevé que el encuentro se pueda alargar a lo largo de todo el día dado el estado de las relaciones de Junts con los socialistas.

Todo ello después de que el jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, elevara el tono de la advertencia que semanas atrás lanzaron al PSOE al señalar que "hay que empezar a hablar de la hora del cambio".

Pese al revuelo que provocaron las declaraciones de Nogueras, el Gobierno aseguró que no se siente amenazado por Junts y redujo a un juego de palabras sobre el cambio de hora la apelación a "la hora de cambio".

Para el Gobierno es habitual que los independentistas lancen estos avisos cuando quieren elevar sus exigencias, pero no lo interpretan como algo excepcional que haga pensar en una ruptura definitiva de relaciones.

Sin embargo, el malestar en Junts es patente desde hace semanas porque consideran que no ha habido cambios ni avances en ninguna de sus demandas, empezando por el hecho de que la Ley de Amnistía no ha permitido que Puigdemont pueda volver a Catalunya y que tampoco se ha aprobado que el catalán sea lengua oficial en la UE.

Además, reprochan a los socialistas que sigan paralizadas algunas de sus iniciativa sobre delincuentes reincidentes y contra la ocupación de viviendas, entre otras cuestiones.

¿Moción de censura?

Aunque siempre han rechazado la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente de Junts Toni Castellà no descartó recientemente la opción de una moción de censura instrumental sin el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidato.

Los de Junts dejan claro que, si toman una decisión en relación al PSOE, será "a fondo" sin querer aclarar tampoco el calendario que tienen sobre la mesa más allá de la ejecutiva.

Sánchez pide tiempo para cumplir los compromisos

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que tiene la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, aunque estos exigen "tiempo, dedicación y esfuerzos" y no todos dependen en exclusiva del Gobierno, según ha recordado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a la entrada de la cumbre de líderes de la UE que comienza este miércoles en Bruselas, al día siguiente de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, avisase de que quizá habría que empezar a hablar de "la hora del cambio". Además, ha avisado de que un Gobierno de PP y Vox supondría una "involución" de medio siglo.

Al ser preguntado sobre si se toma en serio la advertencia de la formación de Carles Puigdemont, ha asegurado que "aspira" a cumplir con los compromisos firmados con Junts en 2023, precisamente en Bruselas, antes de la investidura de Sánchez.

"Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos", ha subrayado, antes de precisar que algunos de ellos "no depende en exclusiva del Gobierno" o de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo.

Sin embargo, ha recalcado que están trabajando en asuntos como "la inmigración" en referencia al traspaso de las competencias migratorias a Cataluña o sobre la aprobación del catalán como lengua oficial en la UE. "Estamos haciendo ese trabajo" ha apuntado el jefe del Ejecutivo aunque ha apostillado que "exige tiempo, dedicación y esfuerzos".

A Cataluña "le sienta bien" el Gobierno de coalición

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a defender su política, asegurando que a España y a Cataluña les sienta bien "este Gobierno de coalición" que a su juicio ha propiciado un cambio desde el año 2018 frente a "otras alternativas políticas, PP y Vox" que a su juicio suponen una "involución".

"Cuando hablamos de cambio, puede haberlos para avanzar o para involucionar, para regresar, no una hora como decía la portavoz e Junts sino 50 años atrás", ha avisado.