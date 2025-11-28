El presidente de Alemania pide perdón junto al Rey por el bombardeo de Guernica

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y al rey Felipe honran a las víctimas de Gernika con flores y un minuto de silencio.

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el rey Felipe han tributado este viernes un homenaje en Guernica (Vizcaya) a las víctimas del bombardeo perpetrado el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria de Italia.

El jefe de Estado alemán ha permanecido de pie, junto a Felipe VI, frente al templete-mausoleo de las víctimas del bombardeo, donde instantes antes funcionarios alemanes han depositado una corona de flores con una bandera alemana.

Felipe VI y Steinmeier han saludado a dos de las supervivientes del bombardeo, Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre.

Steinmeier se ha convertido en el primer jefe de Estado alemán en visitar Gernika, atacada durante la Guerra Civil por aviones nazis e italianos. No obstante, Alemania había pedido oficialmente perdón sesenta años después del bombardeo cuando el por entonces presidente Roman Herzog envió en 1997 una carta que, entre otras cuestiones, asumía la responsabilidad por los hechos y trasladaba sus condolencias.

Por su parte, la de este viernes supone la primera visita del rey Felipe VI a Gernika, tercera de un monarca español tras las dos anteriores realizadas por su padre, Juan Carlos I, en 1981 y 1991.

El acto, celebrado en el camposanto de Zallo y que apenas ha durado un cuarto de hora, ha comenzado con cinco toques de campana de la iglesia de San Juan de Ibarra, destruida en el bombardeo.

En la ceremonia se ha interpretado el 'Gernika' de Pablo Sorozabal por la Sociedad Coral de Bilbao y su banda de txistularis.

Entre fuertes medidas de seguridad, los jefes de Estado de España y Alemania han llegado minutos antes de las 13.20 horas al cementerio de la Villa en el que ha sido el primer acto de una jornada que incluye la visita al Museo de la Paz de Gernika.

El presidente alemán ha sido recibido a su llegada al cementerio por Felipe VI y el lehendakari, Imanol Pradales, y también ha saludado en el camposanto a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

También han asistido al acto el secretario de Estado de la UE, Fernando Mariano Sampedro, y el alcalde de Gernika, José María Gorroño, junto a cargos institucionales y políticos del País Vasco.

El Rey y el presidente alemán han permanecido frente al templete de pie y en silencio varios minutos en memoria de las victimas, y el acto ha finalizado con un toque de campana.

Varios cientos de jóvenes convocados por Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), organización juvenil escindida de la izquierda abertzale, se han concentrado antes del acto en el centro de Gernika con pancartas en contra de la visita de Felipe VI y el presidente alemán y "frente al blanqueo de los fascistas y los imperialistas"