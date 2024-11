El PPE logra posponer la votación sobre Ribera y el resto de nuevos vicepresidentes de la Comisión de la UE para la próxima semana

Los principales grupos políticos en la Eurocámara han acordado aplazar los veredictos de los seis candidatos a ocupar las vicepresidencias del próximo Ejecutivo comunitario de la alemana Ursula von der Leyen, incluida la aún vicepresidenta tercera del Gobierno Teresa Ribera, con el objetivo de forzar una decisión en bloque de modo que ninguno de los designados quede aprobado hasta que no lo esté el resto.

El acuerdo llegó en la pasada noche entre el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y liberales (Renovar Europa), según han confirmado distintas fuentes parlamentarias a Europa Press, si bien las familias políticas difieren respecto al plazo que se dan para acordar las valoraciones definitivas.

Por el momento, una portavoz de la Eurocámara ha confirmado vía comunicado que las evaluaciones de los dos candidatos que han comparecido a lo largo de la mañana de este martes, el ultraderechista italiano Raffaele Fitto y la liberal estonia Kaja Kallas, han sido "aplazadas", sin precisar la fecha. A lo largo de la tarde pasarán el control el resto de aspirantes, incluida Ribera a partir de las 18:30 horas.

De este modo, desde las bancadas socialistas y liberales apuntan que el objetivo es que los coordinadores de las comisiones competentes en la evaluación de cada vicepresidencia se pronuncien sobre la idoneidad del candidato bajo su escrutinio esta misma noche, al término de la jornada de comparecencias o, a más tardar, este miércoles.

El PP, muy crítico con la gestión de Ribera

Fuentes populares, no obstante, consideran que la decisión podría retrasarse aún más, hasta la semana que viene, una vez pasado la sesión plenaria que celebra el Parlamento Europeo este miércoles y jueves en Bruselas.

El Partido Popular, que se ha mostrado muy crítico con la gestión de Ribera durante las inundaciones en el este y sur de España tras la DANA, pone en duda la capacidad de la socialista para asumir una vicepresidencia comunitaria y presiona para que la decisión sobre su candidatura quedara relegada incluso hasta después de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, prevista para el próximo 20 de noviembre.

La Eurocámara, cuyas reglas establecen que las evaluaciones de los candidatos deben tomarse "sin dilación" tras pasar los exámenes, contaba con que el conjunto del Colegio de Comisarios se sometiera al voto del pleno el 27 de noviembre.

El procedimiento establece que tras una comparecencia de tres horas, los coordinadores de las comisiones competentes evalúen al candidato, que será aprobado inmediatamente si cuenta con el visto bueno de dos tercios de los coordinadores.

En caso contrario, tendrá una segunda oportunidad para superar las dudas de los eurodiputados respondiendo un cuestionario escrito o en una segunda comparecencia más breve y los coordinadores deberán decidir de nuevo con una proporción de dos tercios que, de no darse, obligaría a una decisión por mayoría simple de todos los eurodiputados de las comisiones implicadas.

El PP: "Hoy lo hemos parado"

Pese a que por el momento la Eurocámara no se ha pronunciado sobre si aprueba o no a Teresa Ribera, porque tal decisión no puede llegar hasta que tenga lugar su comparecencia esta misma tarde, desde el PP español han asegurado que han logrado "bloquear" y "tumbar" su nombramiento como vicepresidenta y comisaria europea. "Hoy lo hemos parado", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

El PP considera que en la Unión Europea "crece la preocupación" por la gestión que Teresa Ribera ha hecho de la DANA y ha recordado que "ya tiene tres querellas" en los tribunales por la inactividad de su Departamento ante la catástrofe, han añadido las mismas fuentes.

En el PP nacional sacan pecho de este movimiento en Bruselas contra Ribera, quien, según ha dicho, "tampoco tiene por el momento el apoyo del Partido Popular Europeo". Además, fuentes del PP nacional se han preguntado "hasta qué punto necesita importar Von der Leyen a una dirigente con esta situación", a la que han acusado estos días de estar "desaparecida" tras las catástrofes.

Feijóo, en contra de Ribera

Este martes, en Antena 3, Feijóo ha adelantado que el PP español votará en contra de la ministra de Transición Ecológica para ser comisaria europea. "La gestión de la catástrofe de la emergencia nacional de Teresa Ribera es lamentable", ha sentenciado. Preguntado después qué hará el PPE, ha respondido: "Lo veremos en los siguientes días. Lo que está claro es que nuestros colegas saben muy bien cuáles son las cuestiones".

El presidente del PP ha asegurado que él cree "honradamente" que el presidente del Gobierno de España "debería de trasladarle a la Comisión no un problema, sino una solución". "Y si la señora Teresa Ribera finalmente es comisaria de algo, pues en mi opinión le trasladará un problema a medio y corto plazo", ha manifestado.