El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general y dice que clave es ver si Sánchez seguirá usando la institución

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que su partido recibe con "cautela" el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ya que, según ha dicho, la clave es ver si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a "renunciar a seguir politizando la Fiscalía" o la va a "seguir utilizando en beneficio propio".

Tellado ha indicado que "lo importante no es a quién nombra, sino quién lo nombra", dado que, según ha dicho, Pedro Sánchez nombró a García Ortiz "para delinquir" y "ha tenido que dimitir porque el Tribunal Supremo lo ha inhabilitado, no por voluntad propia".

"Por lo tanto, aquí la clave es saber si Pedro Sánchez ha decidido renunciar a seguir politizando la Fiscalía General del Estado o si, por el contrario, de aquí en adelante va a seguir utilizando esa institución en beneficio propio", ha manifestado.

Según Tellado, Sánchez ha querido seguir siendo presidente del Gobierno después de perder las elecciones de julio de 2023 porque "necesitaba las instituciones del Estado y, especialmente, la Fiscalía General del Estado para defender a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal de las causas judiciales que él ya sabía que le perseguían y que le acosaban".

"Lo importante no es a quién nombran, sino el que lo nombra", ha reiterado Tellado, para añadir que hay que ver si Sánchez "ha aprendido la lección después de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo".

A su entender, el "bochorno" de España "no tiene límites" porque "nadie se podía imaginar ver sentado en el banquillo de los acusados a un fiscal general del Estado" y es "tremendamente grave". "Y grave es que la sentencia del Tribunal Supremo sea cuestionada por parte del Gobierno y sus socios de Gobierno", ha enfatizado.

En este punto, ha criticado duramente las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llamando a la movilización tras la condena al fiscal general, unas palabras que, a su juicio, son "de dimisión absoluta" e "inmediata". "Lamentablemente tenemos un Gobierno en España que se atreve a cuestionar un principio elemental en cualquier democracia como es la separación de poderes. Ver a ministros criticar sentencias firmes del Tribunal Supremo es algo bochornoso y eso sucede en la España de Pedro Sánchez", ha afirmado.

El secretario general del PP ha señalado que "el sanchismo tiene a su primer condenado encima de la mesa y eso debería hacer reflexionar a un Pedro Sánchez", quien, "más pronto que tarde debería convocar elecciones y ahorrarle a España el bochorno al que le está sometiendo".

Vox desconfía del nombramiento

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su desconfianza en la candidata del Gobierno a ser fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y cree que el presidente, Pedro Sánchez, la ha propuesto para que lo proteja de los casos de presunta corrupción. "Lo más significativo de su trayectoria es que es la propuesta de Sánchez", ha asegurado Abascal en una entrevista concedida a Espejo público, donde ha hecho hincapié en que existen "todo tipo de asuntos de corrupción que afectan directamente" a Sánchez, por lo que tiene "sospechas y prevenciones".

Por tanto, el líder de Vox no da "un voto de confianza" a Peramato porque está "curado de espanto" con las decisiones del jefe del Ejecutivo y tampoco le parece "una garantía" que la candidata no haya tenido cargos públicos.

En esta línea, ha sugerido que el presidente la quiere al frente de la Fiscalía para que lo proteja. "Sánchez está huyendo de la Justicia, está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo y no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo", ha explicado.

Abascal ha aprovechado para calificar de "correcto" y "adecuado" el fallo del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos en el caso contra Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, ha rechazado que el tribunal actuara mediado por motivaciones políticas.

El líder de Vox se ha mostrado convencido de que García Ortiz acudirá al Tribunal Constitucional "para que deshaga el fallo" del Alto Tribunal. En este contexto, ha aprovechado para criticar el pacto entre el PP y el PSOE para renovar miembros del Tribunal Constitucional, del que ha dicho que es un tribunal de "carácter político".

Sumar celebra la designación

En el lado opuesto, Sumar ha celebrado la propuesta como nueva fiscal general del Estado de Teresa Peramato, una fiscal "de probada solvencia, comprometida con el feminismo y la igualdad" que llega después de la condena "injusta" a Álvaro García Ortiz, según han afirmado fuentes de la formación.

Por ello, ha resaltado la necesidad de continuar "la democratizacion de las instituciones judiciales" cuando, han recordado, aún no se conoce la sentencia del Supremo por la que se ha condenado a García Ortiz.

Además, han criticado al PP por poner en marcha "una estrategia de desestabilización de las instituciones del Estado" para "garantizar la impunidad" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al que se refieren como "un delincuente" que "se ha enriquecido ilegalmente en medio de la angustia y dolor de toda la sociedad durante la pandemia".