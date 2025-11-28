El PP calienta motores para su protesta contra Sánchez a la que llama al votante de Vox

Dirigentes del PP han hecho llamamientos a la ciudadanía, también a los votantes de Vox, a participar en la concentración "sin siglas" convocada para el próximo domingo, a las 12 horas, en el Templo de Debod, en Madrid, contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en esRadio, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho en concreto un llamamiento a los votantes de Vox para ir "unidos" a la concentración anunciada este jueves por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para "echar a Pedro Sánchez todos juntos".

"Que unamos nuestra voz", ha pedido el secretario general del PP, que ha afirmado que si la concentración del próximo domingo es un éxito, "será un éxito de la democracia frente a la mafia" y "estaremos haciendo un servicio a nuestro país", ha subrayado.

No obstante, Tellado ha preferido no polemizar con Vox ni con su líder, Santiago Abascal, porque "sería un error" y "nadie entendería" que el PP dedicase "ni un minuto" a pelearse con ellos, aunque sí ha dejado claro que "Feijóo es el jefe de la oposición" y que "a España le iría mejor si Vox se dedicase en cuerpo y alma a hacerle oposición al Partido Socialista y no al PP".

En otra entrevista, esta vez en Antena 3, a la pregunta de por qué no presentan una moción de censura, Tellado ha dicho que motivos no les faltan y ganas tampoco, pero que lo que no tienen son los votos para que salga adelante, y ha puesto el foco en los socios del Gobierno que lo "encubren" y lo "tapan" a pesar de todo lo que está ocurriendo.

En este sentido, ha señalado que el PNV lo hace porque tiene un intercambio de poder en el País Vasco; Junts porque aguarda que su líder, Carles Puigdemont, pueda volver a España, y el resto porque forma parte de la "izquierda radical" a la que considera que Pedro Sánchez representa.

Tellado ha incidido en que ha llegado el momento de alzar la voz y decir "basta" porque "España no se puede ver arrastrada por la decadencia de una persona como Pedro Sánchez", del que ha dicho que debe asumir "su soledad política, parlamentaria y ante los juzgados".

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que el objetivo de esta manifestación sin siglas es "canalizar" el sentir y la "indignación" ciudadana por los supuestos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente.

En esa línea se ha pronunciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, quien ha insistido en que no son casos de corrupción aislados y en que afectan a dos manos derechas de Sánchez, los que, según ha dicho en RNE, fueron "los arquitectos del sanchismo".