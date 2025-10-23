El PNV ve muy difícil agotar la legislatura sin los Presupuestos y no descarta elecciones en 2026

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que le parece "muy difícil" que la legislatura finalice en 2027 sin presupuestos generales del Estado y "no ha descartado nada", como que las elecciones sean el próximo año.

Esteban cree que el presidente Sánchez podría pensar en convocar elecciones generales si Vox sigue creciendo, el PP baja y el PSOE coge fuerza, porque "todo depende de la demoscopia". "Aquí se ha visto que todos están interesados en ir a una gran confrontación y a que los extremos crezcan", ha afirmado.

En una entrevista en Onda Vasca, Esteban ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se está tomando con un poco de calma" la negociación de los Presupuestos y parece que "quiere alargar la discusión".

El líder jetzale ha reconocido que su formación "había avanzado mucho en los acuerdos, pero quedaban cosas" y ha remarcado que el PNV "siempre pondrá voluntad" para que haya Presupuestos.

Sin embargo, ha indicado que no es "muy optimista" porque da la sensación de que Podemos "quiere unas elecciones cuanto antes por confrontar con Sumar y porque quizá con una mayoría de PP y Vox se sientan más cómodos, porque 'en contra de' se vive mejor", ha dicho.

En cuanto a Junts, ha afirmado que pesa mucho el factor de que Carles Puigdemont siga en Bélgica y el tema de la amnistía, un capítulo que cree que debería cerrarse porque "ayudaría mucho a que las cosas se normalizaran".

El líder nacionalista ha dicho que, por parte de EH Bildu, habrá "alfombra roja" y los soberanistas "harán todos los equilibrios para que Sánchez se mantenga porque es la posición ideal para ellos".

En todo caso, ve "muy difícil" finalizar la legislatura sin cuentas generales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo a Mariano Rajoy en su momento que un Ejecutivo sin presupuestos es como "un coche sin gasolina", pero ahora dice que el objetivo es agotar la legislatura, ha recordado Esteban.

Ataque a Bidlu

Además, Esteban se ha dirigido este jueves a EH Bildu para afirmar que "combatir el fascismo con los mismos métodos del fascismo, acerca mucho a unos y otros", y ha asegurado que fue "su gente" la que dio "realce" al acto de la Falange celebrado en Vitoria-Gasteiz el pasado 12 de octubre y que, de otro modo, "hubiera pasado sin pena ni gloria".

Esteban se ha referido, de esta forma, a los incidentes que se produjeron en la capital alavesa después de que los participantes en una concentración de organizaciones juveniles como GKS, pero también Ernai (juventudes de Sortu, formación integrada en EH Bildu), se dirigieran hacia los manifestantes de la Falange para enfrentarse a ellos, lo que derivó en importantes altercados.

EH Bildu reprochó posteriormente al Gobierno Vasco lo ocurrido por no haber prohibido el acto de la formación de extrema derecha y acusó a la Ertzaintza de ponerse del lado de "los fascistas" y protegerles. Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria aseguró que el objetivo de estas organizaciones cercanas a la izquierda abertzale no era la Falange sino la Ertzaintza.

"Veo, para empezar, que hay algunos que no quieren señalar cuál es el problema y es que han estado alimentando, dando por buena la utilización de la violencia para contrarrestar lo que a ellos no les gustaba o para dar carta de naturaleza a que se puedan utilizar métodos violentos y, claro, ahora tampoco quieren señalar a gentes que están muy próximos a ellos, y Bildu se siente incómodo en esa situación", ha indicado.

Por ello, cree que es "muchísimo más fácil" para la formación soberanista "señalar a la Ertzaintza o al Gobierno vasco, que no tienen nada que ver con el asunto". "Quien ha elevado esto y dio realce a Falange, que hubiera pasado sin pena ni gloria, como algunos otros episodios que ya hemos visto, ha sido su gente", ha indicado.

Según ha destacado, en la contraconcentración al acto de la Falange, que se celebró el Vitoria-Gasteiz, "había una amalgama de todo, antisistema, pero no solo había GKS, había gente de Ernai (las juventudes de Sortu), etcétera".

"Fueron deliberadamente a lo que fueron, y ahí tenemos un problema, porque mientras no se señale, parece que todo vale para combatir a algo que, sinceramente, a mí tampoco me gusta nada. A mí que la Falange esté legalizada no me parece que tampoco sea algo muy normal, pero hay que ver la historia que tenemos, cómo evoluciona desde la transición y hay una legalidad que yo creo que hay que respetar", ha subrayado.

Aitor Esteban ha recordado que, "por lo tanto, aquí las manifestaciones no se autorizan, se solicitan", y solo se pueden prohibir si se tienen "unos datos muy objetivos de que, efectivamente, se van a producir unos disturbios". "Porque, si no, pueden acudir perfectamente a los tribunales", ha señalado.

A su juicio, "el problema es que algunos no quieren mirar a su pasado y tampoco quieren señalar a gente que está próxima a ellos". "Pero combatir, como dicen ellos, el fascismo, con los mismos métodos del fascismo, a mí me parece que acerca mucho a unos y a otros", ha considerado.