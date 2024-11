El PNV señala a Podemos: "Quizás prefiere dejar caer al Gobierno, aunque venga la derecha"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que quizás Podemos haya decidido no seguir apoyando al Gobierno central y que, "haciendo cuentas, prefiere dejarlo caer, aunque venga la derecha".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado, además, que la votación sobre la reforma fiscal de este lunes por la tarde en la Cámara baja es "muy importante y significativa de cara al futuro" pero que, al mismo tiempo, será "muy difícil".

El Gobierno necesita el apoyo de todos los partidos del bloque de investidura para sacar adelante las medidas fiscales, por lo que, en opinión del dirigente nacionalista, "es imposible saber qué va a pasar", y ha augurado que estarán negociando "hasta primera hora de la tarde".

En este sentido, ha considerado que Podemos es "un factor muy importante", y ha denunciado su actitud, ya que, según ha explicado, las encuestas sitúan a la formación morada por delante de Sumar en intención de voto y puede que, por ello, "tenga la tentación de impulsar nuevas elecciones".

"Quizás Podemos haya decidido ya que no va a apoyar al Gobierno y, haciendo cuentas, prefiere dejarlo caer, aunque venga la derecha y vete a saber lo que pueda suceder, porque así se impondría a Sumar y descartaría totalmente el proyecto de Yolanda Díaz", ha indicado.

Asimismo, además de a Podemos, Esteban también ha criticado la actitud del resto de partidos de izquierda en la negociación de la reforma fiscal, ya que, a pesar de que consideran "importante" sacar adelante dicha reforma para que el Gobierno tenga continuidad, "quieren que lo suyo se quedé como está, y eso es imposible, porque somos muy distintos".

"Estar todos totalmente a gusto en esto es imposible, y eso lo debemos interiorizar todos. Si fuera por nosotros, algunas cosas no las haríamos, pero este mínimo puede ser aceptable. No tiene sentido volver a abrir un debate cuando ya estaba cerrado, como ha hecho Sumar, y han seguido después EH Bildu y ERC. No entienden la realidad y siempre quieren que su postura sea la principal, y eso no es posible", ha asegurado.

Así, ha destacado que el PNV sí es consciente de la situación actual del Gobierno y que "intenta y se adapta" para sacar adelante los acuerdos firmados en la investidura. "Ese es nuestro trabajo, sacar adelante nuestro programa -ha añadido-, y el Gobierno también es consciente de que actuamos con seriedad y quizás otros socios no lo hacen; y eso crea una confianza mínima para lograr cosas".

Asimismo, ha considerado que "la única manera" de que se convoquen elecciones anticipadas es que "el presidente Sánchez quiera". En su opinión, Sánchez podría estar "obligado" a adelantar elecciones si no hubiera presupuestos pero también podría continuar sin ellos, aunque "no como para agotar la legislatura", y con una moción de censura "no se le puede echar, porque la participación de Vox es imprescindible y el resto de partidos no vamos a entrar".

Presupuestos "en febrero"

Además, Aitor Esteban ha considerado que, "si las cosas van bien", el Gobierno comenzará 2025 con los presupuestos prorrogados y que presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el nuevo año "en febrero".

El portavoz del PNV ha dicho que actualmente la negociación de las cuentas está "paralizada", ya que, aunque "estábamos avanzando", el Ejecutivo tiene que definir "cuales van a ser sus ingresos, Europa tiene que aprobarlo, y después comenzaríamos de nuevo a negociar".

"Si las cosas van bien, volveríamos a empezar a hablar en enero de 2025 y, quizás, el Gobierno presentaría su proyecto en febrero, pero antes tiene que aclarar unas cuantas cosas y saber si puede presentar o no unos presupuestos", ha explicado.

En cuanto a la relación que el PNV mantiene con el PP, Aitor Esteban ha afirmado que su formación no las ha roto pero que "no diría que son buenas", ya que, según ha dicho, "al fin y al cabo, sus propuestas siempre son en nuestra contra". "Como, por ejemplo, que presentara una propuesta para que no nos den las competencias que faltan del Estatuto de Gernika o que este jueves tengamos que volver a debatir la transferencia de Tráfico a Navarra por su negativa en el Senado", ha apuntado.

"Sus propuestas van totalmente en contra nuestra y diría que también en contra de los intereses de los vascos. No diría que la relación es excelente, sino todo lo contrario, pero siempre hay que mantener un canal para hablar", ha añadido.

"Mazón no tiene mucho futuro"

Esteban ha afirmado que "la responsabilidad directa" de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana es de su presidente, el popular Carlos Mazón, por lo que ha considerado que su posición tras lo ocurrido con la DANA es "muy complicada" y "no tiene mucho futuro".

Esteban ha señalado, en todo caso, que "ahora todos deberíamos tratar de que todo vuelva a su ser y luego, cuando la sangre no esté tan caliente, ver qué ha hecho cada uno poniendo todos los datos encima de la mesa, aunque parece que algunos no quieren eso, sobre todo el PP, porque quiere enredarlo todo y meter ruido".

En este sentido, ha indicado que el PP "ha visto la oportunidad de sacar el nombre de Teresa Ribera", algo que, en su opinión, "deja claro que a Feijóo le da igual poner en peligro el proyecto europeo para los próximos años", en referencia al hecho de que el PP no vaya a apoyar la candidatuta de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que forme parte de la nueva Comisión Europea dirigida por por la presidenta, Ursula von der Leyen,.

"Está claro que ahora sale el caso de Ribera para ocultar los errores de Mazón, pero, ¿quién tiene la responsabilidad directas en Valencia? Su presidente, y no puede decir que el otro también lo podría haber hecho porque tiene más mando que él. Nosotros en Euskadi no diríamos algo así. Si tenemos responsabilidades, tenemos que afrontarlas, y no queremos que Madrid tome el mando, pero sí ayudar y coordinarnos", ha explicado.

Por ello, el dirigente del PNV ha considerado que lo que pretende en estos momentos el PP es "buscar culpables o nombres que pueden ser culpables y ponerlos encima de la mesa para enredarlo todo, aunque, a decir verdad, la posición de Mazón es muy complicada y no creo que tenga mucho futuro".