Pedro Sánchez asegura que para él José Luis Ábalos era "un gran desconocido" en lo personal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que el ex ministro José Luis Ábalos era, desde el punto de vista personal, "un gran desconocido", ha calificado de "mentiras" sus acusaciones contra él y ha asegurado que no aceptará ningún tipo de amenaza o chantajes de personas u organizaciones.

"Mentias, bulos y desinformación"

En sus primeras declaraciones públicas sobre Ábalos y Koldo García tras la entrada en prisión de ambos, el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en RAC1 y al ser preguntado si las acusaciones del ministro son mentiras, ha respondido afirmativamente con un "por supuesto que sí". A renglón seguido ha señalado que todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, "pero no a esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha considerado curioso que se siga hablando de ello cuando ha sido desmentido por ambos. Esa ha advertido que es la capacidad que tiene la desinformación para inocular este tipo de cuestiones en el debate público. Pero ha subrayado que ni como Gobierno ni como partido van a aceptar amenazas o chantajes de personas o instituciones.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que él ha pedido perdón y ha asumido su responsabilidad por la situación provocada por Ábalos y el también secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y considera que es evidente que el Gobierno no ha tenido ni un ápice de connivencia con la corrupción y ha sido contundente contra ella.

Por eso ha dicho que no acepta lecciones de un partido como el PP que tiene treinta causas abiertas por corrupción como tampoco va a aceptar amenazas o chantajes de personas, en alusión a Ábalos. Al plantearle si tiene miedo de posibles declaraciones futuras de Ábalos, ha repetido que no va a aceptar ninguna amenaza o chantaje.

En una entrevista posterior en el programa de RTVE Café d'idees, Sánchez ha repetido gran parte de esas declaraciones y ha reconocido que confió políticamente en José Luis Ábalos. "Otra cosa es que, desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí", ha precisado.

Respecto a la posibilidad de presentar una querella por las acusaciones del exministro que afirma que son falsas, ha dicho que no se va a entrar en una espiral de ese tipo y que son los tribunales los que tendrán que dirimir sobre la actuación del que fuera secretario de Organización socialista.

El cerco judicial

El presidente del Gobierno se ha referido a otros casos judiciales como el que ha afectado al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, y a familiares suyos como su esposa o su hermano. Al plantearle si se ha sentido víctima de lawfare (el uso instrumental de la justicia en política) ha respondido que no lo va a decir así, pero ha recordado que hay investigaciones iniciadas en base a recortes de prensa y ha defendido su derecho a discrepar de sentencias como la del Tribunal Supremo contra el fiscal aunque la respeta. Ha calificado de "bastante sorprendente" que aún no se conozca el texto completo de la sentencia, sino sólo el fallo y ha lamentado el "escándalo" que a su juicio supone la "obscena celebración de aquellos y aquellas que se consideran impunes". Sánchez ha aclarado que se refería con esas palabras a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su pareja y al Partido Popular.

"Ayuso ya no tiene límite"

Ante la manifestación celebrada el pasado domingo en Madrid convocada por este partido, ha utilizado el sarcasmo para considerar muy pedagógico que en ellas se conozca que España vive en una dictadura o "ETA está a punto de asaltar el País Vasco y Navarra", en referencia a las palabras de Ayuso en esa concentración. "Ayuso ya no tiene límite, pero lo grave no es lo que diga ella, sino que todo el Partido Popular, también su jefe de filas, el señor Feijóo, esté en esas mismas coordenadas", ha advertido. Pese a todas las dificultades, el presidente del Gobierno ha reiterado su intención de agotar la legislatura y ha asegurado que "sin duda alguna" puede hacerlo sin aprobar nuevos presupuestos.