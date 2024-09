Pedro Sánchez aplaza hasta diciembre la Conferencia de Presidentes

Madrid/El Gobierno baraja celebrar la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos a principios de diciembre en Cantabria, según ha avanzado la presidenta de esa región, María José Sáenz de Buruaga, tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez.

Buruaga, tras su encuentro con Sánchez en La Moncloa, ha señalado que el jefe del Ejecutivo le ha informado de que su plan es que la próxima Conferencia de Presidentes se celebre a principios de diciembre en Cantabria.

"Cuando le he preguntado la fecha aproximada, me ha dicho que tiene la idea, para que pueda estar bien preparada, de que pudiera ser a principios del mes de diciembre", ha indicado.

Posteriormente en rueda de prensa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha confirmado esa fecha y se ha limitado a indicar que hay "un protocolo que cumplir" y que será la Comisión preparatoria, que se reunirá el próximo 28 de octubre, la que dictaminará los plazos y el orden del día de esa Conferencia.

Por otro lado, Sánchez no ha confirmado que el tema de la financiación autonómica, y por tanto el acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña, esté en la agenda del encuentro, según Buruaga. Pero ella ha añadido que, si es necesario, los presidentes autonómicos del PP forzarán que se incluya.

"Me niego a que los cántabros paguen con un solo euro las facturas de Pedro Sánchez o Salvador Illa", ha señalado Buruaga este viernes, tras su encuentro con el primero dentro de la ronda de reuniones con presidentes autonómicos que se están celebrando en Moncloa.

Cantabria, cuyo presupuesto es de 3.542 millones de euros, perdería, siguiendo el principio de Ordinalidad expresamente recogido en el acuerdo con ERC como condición previa para la solidaridad de Cataluña, unos 600 millones, ha explicado la presidenta cántabra (que ha definido este principio como la idea de que reciban más quienes más recaudan).

Esto supondría "echar el cerrojazo a nuestra comunidad autonóma", ha añadido, antes de prometer que no van a permitir que el modelo de financiación autonómica "lo decidan los separatistas, se tiene que decidir entre todos".

En este sentido, ha insistido ante Sánchez en la necesidad de discutir el asunto de manera multilateral, lo que implica "la imprescindible" convocatoria de una Conferencia de Presidentes con este asunto en el orden del día, según ha relatado a la prensa.

Buruaga en la rueda de prensa posterior al encuentro, también ha explicado que durante el mismo Sánchez no se ha comprometido a incluir el tema en la agenda de la conferencia, algo que la presidenta ha considerado "absurdo".

"Él me ha dicho que los presidentes, durante sus intervenciones en la Conferencia, pueden hablar de lo que quieran. Pero no le he visto decidido a incluir el tema en la agenda, me ha dicho que su idea es que se hablara de vivienda. Es absurdo, porque el orden del día lo podemos forzar, y si hace falta lo forzaremos, los presidentes autonómicos del PP", ha expresado.

Buruaga se ha mostrado "preocupada" porque, a su juicio, el presidente Sánchez no busca un reparto justo de los recursos que son de todos los españoles, sino una distribución de esos recursos a favor de aquellos que le permiten seguir en el poder.

"No gobernar, sino permanecer en el poder", ha señalado en este contexto.

Sobre financiación autonómica también se ha pronunciado el ministro de Política Territorial, que en su rueda de prensa ha subrayado que el "principio de solidaridad es absolutamente inquebrantable" para el Gobierno.

Para Torres, "los datos son rotundos" y "todos han recibido más financiación" autonómica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y ha reprochado a las comunidades del PP que "dejen de ingresar tributos" bajando impuestos a las rentas más altas y pidan "más financiación".

En este sentido, ha afeado que los populares no hayan apoyado la senda de déficit y ha indicado que Cantabria perdería "más de 300 millones" de no salir adelante el techo de gasto.

Además, ha recordado que órgano para debatir la reforma del sistema de financiación autonómica es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un "órgano multilateral".