Pedro Sánchez acusa a la derecha de estar en un 'black friday' constante y vender la democracia

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de estar en un 'black friday' constante, en el que liquidan principios y servicios públicos y ponen a la venta la democracia para escalar hasta el poder.

En un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista que se reúne este sábado en La Valeta (Malta), Sánchez ha afirmado que "para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político, un estado mental permanente".

Sánchez, presidente de la Internacional Socialista -organización que agrupa a más de un centenar de partidos socialdemócratas de todo el mundo-, ha recalcado que la derecha tradicional ha abandonado sus valores para no perder votos ante la extrema derecha, y ha resaltado que "solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan en la vida real".

Ha situado así a la izquierda como la única brújula que sigue apuntando hacia la dignidad, la justicia y la igualdad y ha lanzado un mensaje de confianza frente al ascenso de la extrema derecha.

Según ha dicho, la historia no la escriben los algoritmos, sino los ciudadanos, y ha puesto la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York como ejemplo de que pueden ganar los que no ofrecen miedo, sino esperanza.

"Las dificultades no deberían llevarnos a desesperarnos. Independientemente de lo oscuro que sea el invierno, la primavera siempre llega y la primavera tiene un nombre, el nombre del socialismo", ha resaltado y se ha comprometido a seguir trabajando por la unidad de la familia internacional socialista.

En su opinión, los socialdemócratas son la vanguardia de un nuevo comienzo que "trae esperanza y mejora vidas", porque con ellos "la gente vive mejor, las sociedades son más estables y las democracias son fuertes".

Ha incidido en que, sin embargo, los populares creen que pueden controlar a la extrema derecha y la ha normalizado llevándola a los gobiernos y copiando sus ideas y tácticas, pero han acabado siendo "absorbidos"

Y ha añadido que al tiempo que la extrema derecha toma el poder entra en contradicciones, porque se llaman patriotas y liberales, pero están "vendidos" a las multinacionales y "desmantelan" las normas del derecho internacional, y dicen que gobiernan para los ciudadanos, pero legislan "solo para las élites".

Además ha alertado de que para conseguir sus objetivos, la extrema derecha "ni siquiera necesita gobernar. "Simplemente se sienta y ve como el conservador vende todo lo construido pieza a pieza", ha dicho sin nombrarlo en referencia al apoyo de Vox al nuevo gobierno del PP en la Comunidad Valenciana.

En este sentido, ha advertido de que la izquierda se enfrenta a cuatro retos: el cambio climático, las desigualdades, la igualdad entre hombres y mujeres y el mantenimiento de la paz.

Sobre esta última, ha vuelto a defender una solución justa que incluya a los palestinos en todas las fases de la negociación y que fortalezca el movimiento progresista de Israel.

"Dos estados, una paz", ha dicho, tras lo que ha reafirmado también el compromiso de la Internacional Socialista con Ucrania y con una paz justa y duradera que dé garantías de seguridad e integridad territorial, lo que, ha subrayado, "solo se puede lograr con ellos y con Europa en la mesa".