Page exige al PSOE querellarse contra Leire Díez y "todos los que han abusado" del partido para despejar dudas

García-Page pide al PSOE querellarse contra Leire Díez y "todos los que han abusado" del partido para despejar dudas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, opina que el Partido Socialista debería querellarse contra la exmilitante del PSOE Leire Díez y "todos los que han abusado" del partido, "hayan sido lo que hayan sido", para despejar toda clase de dudas.

Después de que la Fiscalía haya acusa a Leire Díez de liderar una actuación contra la UCO y Anticorrupción, y preguntado al respecto en Madrid, el presidente socialista ha dicho que, aunque no es quien para dar consejos, considera que "la mejor manera que tendríamos los socialistas de despejar toda duda sobre personajes como esta señora --en relación a Leire Díez-- sería que nosotros fuéramos acusación".

"Que fuéramos perjudicados y que por tanto denunciáramos a ella y a todos los que han abusado del Partido Socialista. Hayan sido los que hayan sido", ha comentado García-Page.

Además, ha comentado, "da la casualidad de que probablemente los que más problemas le están ocasionando al PSOE son aquellos que fueron más premiados según qué hicieron en las primarias". "Según qué hicieron y cómo lo hicieron. Ella es un ejemplo muy evidente. No se explica todo lo que ha tenido si no hubiera sido por lo que haya hecho en las primarias", ha afeado.

Al respecto de este asunto, García-Page ha abundado que él no va a darle "ninguna credibilidad" a Leire Díez "ni por su forma de comportarse ni por lo que está diciendo". "Parto de la base de que si tengo que creer a alguien, desde luego no va a ser a ella".

Pero dicho esto, ha insistido, "la mejor manera de zanjar el asunto es que el Partido Socialista se querelle y se denuncie a alguien que dice haber hablado en nombre del presidente del Gobierno, en nombre del Gobierno y en nombre del PSOE, para hacer operaciones supuestamente criminales".

"Yo creo que lo mejor, para que no haya dudas, es ser parte perjudicada y por consiguiente también interesarnos en el procedimiento", ha zanjado.

Caso Koldo

Preguntado sobre si debería estar preocupado el Gobierno por cómo avanza la investigación del caso Koldo, ahora centrada en una posible financiación ilegal del PSOE, García-Page ha dicho confiar y "mucho en la honestidad de los dirigentes del PSOE "porque estamos en un país donde hay que probar las denuncias y las fechorías".

"No sé exactamente qué cosas le pueden quitar el sueño a otros políticos o al Gobierno sobre lo que pudiera decir eventualmente mañana si se viera apretado Koldo o Ábalos o quien sea. No lo sé, ni quiero realmente imaginármelo".

Junts y los avisos a Sánchez

De otro lado, y preguntado por los reproches de Junts al Gobierno acusándoles de proponer medidas como el cambio horario mientras, a su juicio, los verdaderos problemas siguen sin resolver, García-Page ha comentado que "lo más estéril" que se ha planteado como debate en España ha sido el referéndum de independencia, de manera que "no está Junts como para dar muchas opiniones o consejos".

Al hilo, el presidente de Castilla-La Mancha considera que "todos los debates son posibles", recordando que en España se debate sobre muchísimas cosas que pueden interesar, por tanto "yo no voy a ser quien critique que se saquen debates". "Otra cosa muy diferente es que se abandonen aquellos que son también muy importantes y sustanciales como puede ser la transparencia o puede ser la honradez".

Después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que quizá "hay que empezar a hablar de la hora del cambio" en referencia a un posible relevo en La Moncloa, García-Page ha afirmado que "el cambio realmente es el que ha operado en Cataluña, a mejor".

"Desde que no están en el gobierno en Cataluña, en Cataluña están recuperando la competitividad económica, la autoestima y seguramente también el norte más político. Porque yo creo que han sido el gran lastre que ha tenido Cataluña, que es por lo demás indispensable para un país como España", ha aseverado el jefe del Ejecutivo regional.