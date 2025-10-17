Page acusa al Gobierno de haberlo investigado para buscar cosas "sucias" contra él

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado durante el Debate del estado de la Región que un subdelegado del Gobierno en una de las provincias castellanomanchegas, que no ha concretado, investigó para buscar cosas "sucias" contra él.

Tras las palabras de García-Page, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afeado al Ejecutivo central que no haya cesado a ese subdelegado del Gobierno.

Padilla ha señalado que el presidente regional "sabe quién es" y que el Gobierno de España "conoce el comportamiento de este subdelegado" aunque esta persona "sigue en el cargo".

La portavoz ha indicado que lo que hizo García-Page en el debate fue trasladar y poner de manifiesto lo que estaba haciendo este subdelegado, además de ponerlo en conocimiento de sus "superiores" para que tomaran medidas, pero lo que pasó fue que "no le cesaron y, por lo tanto, lo ratificaron", ha dicho.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, también ha sido preguntada por este asunto y ha dicho que lo que ella ha visto es el trabajo "excelente" y de ayuda a la ciudadanía que realizan los subdelegados.

"El trabajo que hacen los subdelegados y las subdelegadas aquí en Castilla La Mancha, igual que en cualquier sitio de España, es excelente, y también un trabajo de hacer el bien a la ciudadanía y de ayudar a la gente", ha precisado.