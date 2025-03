El pacto con Junts y el mayor gasto en defensa enfada a los socios de Sánchez

Madrid/El acuerdo con Junts en materia de migración y el aumento del gasto en defensa que quiere acelerar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han enturbiado la relación del Ejecutivo con algunos de sus socios de izquierda en un momento en el que se quiere hacer un último intento para aprobar nuevos presupuestos.

Después de semanas en las que se venía diciendo que ese acuerdo con la formación de Carles Puigdemont era inminente, finalmente vio la luz esta semana.

Las críticas por la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat se sucedieron desde el PP y Vox, pero ese aspecto del pacto, plasmado en una proposición de ley, era visto con buenos ojos por los grupos que sostienen a Sánchez.

Los problemas con otros socios vinieron de la mano de la exposición de motivos de la proposición registrada, y Podemos fue el primero en asegurar que no votaría a favor de la iniciativa ya que, según explicó su portavoz, Pablo Fernández, “normaliza y legitima el racismo institucional”.

A ello se sumaron después los recelos de Sumar. Un diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, avanzó también su rechazo con argumentos similares a los de la formación morada. Mientras, Más Madrid y la Chunta albergan igualmente reticencias y el portavoz en el Congreso de IU, Enrique Santiago, defiende expurgar la norma de los sesgos ideológicos y xenófobos que cree que contiene la exposición de motivos.

Así las cosas, en este momento no hay garantías de que la proposición salga adelante, aunque Sánchez instó el jueves a ir “partido a partido” y esperar al diálogo entre los grupos que permita superar las dificultades.

Fuentes del Gobierno subrayan que lo que ha quedado claro es que el Ejecutivo cumple sus compromisos, como creen que quedó evidenciado en su relación con Junts con la aprobación de la ley de amnistía.

Cuestión distinta es el recorrido posterior de los acuerdos, aunque aclaran que eso no quiere decir que no vayan a emplearse a fondo para que el pacto sobre migración vea la luz porque tienen el convencimiento de que se ajusta plenamente a la Constitución. Para lograrlo es imprescindible dialogar con sus socios, pero eso no quita para que Sánchez lanzase una crítica implícita a Podemos y a partidos de Sumar ante sus críticas.

“No deja de ser curioso que algunos grupos que están diciendo que no a esto, se autodenominen plurinacionales”, dijo en la rueda de prensa que ofreció el jueves en Bruselas y que fue la primera ocasión en la que habló públicamente de ese acuerdo con Junts.

Una comparecencia en la que anunció otro asunto que enrarece la relación con sus socios de izquierda: se acelerará la hoja de ruta prevista para lograr que el gasto en defensa sea de un 2 % del PIB antes de 2029, que era la fecha inicialmente comprometida.

Hizo ese anuncio en medio del debate existente en toda Europa y en la OTAN sobre la necesidad de aumentar las inversiones en defensa para garantizar la seguridad, y de ello y de la situación de la guerra de Ucrania hablará el próximo jueves Sánchez en Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con representantes del resto de grupos del Congreso excepto Vox.

Las posiciones que han venido expresando los partidos a la izquierda del PSOE aventuran que Sánchez necesitaría el respaldo del PP para lograr su objetivo, pero el Gobierno quiere convencer a sus socios de que es hora para la responsabilidad y el sentido de estado.

Ante la actitud que pueda tener Sumar, Moncloa asegura que la formación a la que pertenece la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha demostrado siempre ese sentido de Estado y confían en que lo siga manteniendo en este momento y ante este asunto.

De momento, y a la espera de las citas del jueves, por parte de Sumar el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido que el 2% del PIB en gasto en defensa es un compromiso de España que ha pedido cumplir con racionalidad, pero Enrique Santiago, de IU, ha rechazado el acelerón que quiere dar Sánchez y ha asegurado que es un sentimiento compartido en la formación minoritaria del Gobierno.

Mucho más duro ha sido Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, ha calificado a Sánchez de “señor de la guerra” y ha lamentado su “absoluta hipocresía” al estar “lamiéndole las botas” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Otros socios como EH Bildu, ERC o BNG también han venido rechazando el aumento del gasto militar.