Otegi defiende las "listas nacionales" con el PNV para que el País Vasco "hable como pueblo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que las listas electorales conjuntas entre "abertzales y progresistas" planteadas por su formación para determinadas elecciones darán la oportunidad" de "alzar la voz", "hablar como pueblo" y defender que Euskadi "es una nación". Además, ha llamado, ante el "deterioro de los actuales marcos de autogobierno", a "abrir la primera cerradura" y que España reconozca es un estado plurinacional y los vascos "una nación".

En una entrevista en Radio Euskadi, el reelegido líder de EH Bildu se ha referido a la propuesta planteada este pasado sábado en el congreso de Pamplona de elaborar listas electorales conjuntas al PNV y a la izquierda confederal para generales y europeas. Ha recordado que, en anteriores ocasiones, ha hecho un emplazamiento "de este tipo" y ha sido calificado de "táctico", destinado a "buscar réditos electorales". "Nada más lejos de la realidad", ha afirmado.

El secretario general de EH Bildu ha apuntado que "Euskal Herria sigue siendo una nación sin reconocer, dividida en dos estados" que "dividen, no reconocen" a la población. En su opinión, hay elecciones -como las europeas o a Cortes Generales- en las que "abertzales y progresistas" no deberían de competir. "Si ellos, con su convocatoria electoral, rompen la división territorial del país y ponen urnas en cuatro (Comunidad Autónoma Vasca y Navarra) o siete territorios (incluida Iparralde), nuestra propuesta es: ¿Por qué no le damos al pueblo vasco en su conjunto la oportunidad de alzar la voz con una voz única, una voz como pueblo?", ha explicado.

En su opinión, en ese punto deberían estar de acuerdo "los abertzales y, probablemente, la izquierda confederal" puesto que ambos entienden que "Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir y que tiene derecho a elegir su propio camino".

Otegi cree que "como país" se necesitan "pactos de Estado" y acordar "tres, cuatro, cinco cosas fundamentales". "Que somos una nación, que tenemos derecho a decidir, que el euskera es nuestra lengua nacional, con otras, pero es nuestra lengua nacional. Nos podemos poner de acuerdo y decirle al país: mira, tienes la oportunidad de hablar como pueblo, no como partido. Entonces, conformamos una lista amplia que le da la oportunidad al país en cuatro o siete territorios de hablar con voz propia", ha explicado.

Preguntado por la posible respuesta del PNV y la izquierda confederal, ha respondido que "lo más importante" en que EH Bildu ha "solemnizado la propuesta". "Si tuviéramos la responsabilidad suficiente y si fuéramos capaces de entender que hay momentos para los partidos en los que tenemos que competir y hay momentos para los que tenemos que sumar, creo que sería una grandísima oportunidad", ha manifestado.

El secretario general ha aludido al derecho a decidir y a la necesidad "de poner urnas para saber lo que piensan los vascos y las vascas". "Esto se trata de convertir unas elecciones que no son para eso, en elecciones que pueden servir también para eso. Estamos convencidos que tendría un éxito electoral muy importante y que, a partir de ahí, el pueblo vasco, en determinadas cosas en las que estemos de acuerdo, podríamos hablar como pueblo y defender las cosas conjuntamente", ha indicado.

Hasta la cima

El dirigente de la coalición soberanista ha reiterado, como defendió este sábado en el congreso, su apuesta por "elevar el campamento base del autogobierno lo más cerca que sea posible de la cima", pero ha admitido que no lo pueden "hacer solos". "Esta es una acordada que hay que compartir con mucha gente", ha señalado.

Cree que "en función de la relación de fuerzas, de las voluntades y ambiciones del resto" se alcanzará "un mayor o menor nivel en la ascensión hacia la cima", que para EH Bildu es "la independencia nacional" del pueblo vasco.

No obstante, cree que "frente al deterioro de los actuales marcos de autogobierno", Euskadi necesita "más poder político y más garantías de que ese poder político se queda en nuestro país". "Y eso empieza por abrir la primera de las cerraduras que hay que abrir, que es que el Estado español tiene que reconocer que España es un Estado plurinacional y que los vascos somos una nación con todo lo que eso quiere decir", ha dicho.

Ante el próximo relevo en la Presidencia del PNV, y la posible influencia en las conversaciones mantenidas con Andoni Ortuzar respecto al nuevo estatus, ha asegurado que "no debería ser un problema de relevo de personas, sino del proyecto de país". Respecto a sus conversaciones con Andoni Ortuzar, ha admitido que llevan "mucho tiempo hablando de este tema" y habían entablado "una muy buena relación, una relación de confianza".

"Entonces estábamos hablando de un proyecto de país, de elevar el campamento base, efectivamente, y de llevarlo al máximo nivel, a lo más cercano, a la cima. Espero y deseo que eso no cambie con el relevo que previsiblemente se va a dar en los próximos meses en el PNV, porque esto no es un problema del PNV y EH Bildu, es el país el que está necesitado de que hagamos ese camino", ha apuntado.

Alianzas

El dirigente de EH Bildu ha recordado que su formación tiene "acuerdos con absolutamente todo el mundo" y se ha mostrado convencido de que "las alianzas van a cambiar en este país". "Nosotros no jugamos a hacer alianzas de suma cero, creemos que el país es plural, y si es plural, las alianzas tienen que ser plurales", ha manifestado.

Para Arnaldo Otegi, "no hay futuro en este país, por mucho que alguien se empeñe, que no sé si lo va a hacer, sin contar con EH Bildu" que "ha venido a cambiar la política y lo va a hacer".

No obstante, ha advertido de que existe "una raya, que es la raya de PP-Vox", que no va a variar. "Nosotros nunca apoyaremos un gobierno del PP en el estado español, nunca. Certeza absoluta. Nunca apoyaremos un gobierno del PP en el estado español, no porque nos parezca mal a nosotros, sino porque es malo para el país", ha concluido.