El novio de Díaz Ayuso acusa al fiscal general de haberle "matado públicamente": "Pasé a ser el delincuente confeso"

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberle "matado públicamente" porque, desde la presunta filtración en su contra, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España".

Así se ha manifestado en la segunda sesión del juicio que se celebra contra García Ortiz en el Tribunal Supremo (TS) por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser el correo electrónico que Carlos Neira, abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

González Amador no se ha referido solo a ese email, sino también a la nota de prensa publicada al día siguiente, 14 de marzo, por la Fiscalía dando detallada cuenta de la cadena de correos electrónicos entre su defensa y el fiscal Julián Salto.

"Para todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email, yo páse a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha afirmado.

González Amador ha asegurado que dijo a sus asesores legales que intuía que Hacienda sabía que era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Les dije que no quería que esto le pudiera perjudicar a ella. Lo quería hacer rápido y sin ruido. Fue los términos que utilicé". Es más, la pareja de Ayuso ha reconocido que le explicaron el proceso y que "en principio lo vi bastante sencillo y lo dejé técnicamente en sus manos".