Las novedades tecnológicas, hitos y conmemoraciones en el desfile militar del 12 de octubre de 2025

El próximo domingo 12 de octubre, España celebrará el Día de la Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país en la que los Reyes presidirán el tradicional desfile militar en Madrid. Este año, el acto llega con importantes novedades tecnológicas y conmemorativas, además de un marcado carácter histórico que pondrá en valor las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas. La celebración, que coincide con el Día de la Hispanidad, reunirá a miles de ciudadanos en las calles de la capital.

Los nuevos helicópteros NH-90 / EFE

Entre las principales novedades figuran la presentación del nuevo avión Pilatus PC-21, que protagonizará su primer desfile a través de la Formación Mirlo, sustituyendo progresivamente a la histórica Patrulla Águila en los sobrevuelos con los colores de la enseña nacional. También se conmemorará la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, la puesta a flote del submarino S-82 Narciso Monturiol y la llegada de los helicópteros NH-90, que refuerzan la capacidad aérea de la Armada. Por primera vez, se incorporará además un Airbus A330 MRTT, avión de transporte y reabastecimiento en vuelo del Ala 45. . Estas nuevas adquisiciones representan un importante salto cualitativo en las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y posicionan a España entre los países con mayor modernización tecnológica en el ámbito de la defensa europea.

Botadura de una F-111 'Bonifaz' / EFE

Además, se rendirá homenaje a importantes aniversarios militares, como el 20º aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el centenario del Tercio Duque de Alba de la Legión, y el 240º aniversario del decreto de Carlos III que estableció la bandera rojigualda en los buques de guerra. Estas efemérides subrayan la rica historia militar española y la evolución constante de sus instituciones castrenses, que han sabido adaptarse a los nuevos retos y amenazas del siglo XXI.

Exhibición de aviones de última generación

Una de las novedades más esperadas este año es el sobrevuelo del nuevo Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), recientemente incorporado al Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio. Esta aeronave multifunción, valorada en más de 200 millones de euros, representa un salto cualitativo en las capacidades de proyección de las Fuerzas Armadas españolas. Con una autonomía superior a 14.800 kilómetros, puede repostar en vuelo a otros aviones y transportar hasta 300 pasajeros o 45 toneladas de carga, lo que le confiere una versatilidad sin precedentes para misiones humanitarias, evacuaciones médicas o despliegue de tropas.

Airbus A330 MRTT / Airbus

También sobrevolará Madrid por primera vez el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, destinado a modernizar la formación de los futuros pilotos militares. España ha adquirido una flota de 24 unidades de este avanzado sistema que sustituirá progresivamente a los veteranos C-101 Aviojet. Según el Ministerio de Defensa, estos aparatos reducirán en un 20% el tiempo de formación y en un 30% los costes operativos, además de preparar mejor a los pilotos para la transición a aviones de combate como el Eurofighter.

Un Pilatus PC-21 / EFE/EP

Avances navales destacados en el desfile

Aunque físicamente no estarán presentes en Madrid, el desfile contará con una representación simbólica de dos importantes incorporaciones a la Armada: la fragata F-111 "Bonifaz" y el submarino S-82 Narciso Monturiol. La fragata Bonifaz, primera de las cinco unidades de la clase F-110 que renovarán la flota de superficie española, representa la vanguardia tecnológica en sistemas de combate integrados. Con un desplazamiento de 6.100 toneladas y 145 metros de eslora, incorpora el revolucionario sistema de mástil integrado que reduce significativamente su firma radar.

Ceremonia de puesta a flote del S-82. / EFE

Por su parte, el submarino S-82 Narciso Monturiol es el segundo de la clase S-80Plus, diseñados y construidos íntegramente en España por Navantia. Este programa naval ha situado a España entre las pocas naciones capaces de desarrollar submarinos avanzados de propulsión independiente del aire (AIP). Con 3.200 toneladas de desplazamiento en inmersión y capacidad para operar durante tres semanas sin emerger, estos submarinos constituyen un elemento disuasorio de primer nivel para la defensa nacional y las misiones internacionales.

Despliegue sin precedentes de efectivos y medios

En total, 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado participarán en el desfile, junto a 229 caballos, 6 perros, 45 aviones y 29 helicópteros. Según fuentes del Ministerio de Defensa, el despliegue logístico comenzó hace más de dos meses con la planificación detallada de todos los movimientos y traslados de personal y material desde diferentes puntos de la geografía española. Los ensayos generales se han venido realizando durante la última semana en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico en Madrid.

Efectivos de la UME en un desfile. / EFE

Entre las unidades destacadas figuran la Guardia Real, la Legión, los Regulares, la UME, la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de academias y centros de enseñanza militar. Este año, la participación de la UME adquiere especial relevancia al celebrarse su 20º aniversario, tras dos décadas de servicio en emergencias nacionales y misiones de ayuda humanitaria internacional. La unidad desfilará con algunos de sus vehículos especializados más modernos, como el nuevo sistema robotizado de detección NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) presentado a principios de 2025.

Como curiosidad, volverá a desfilar Baraka, el borrego macho de tres años que actúa como mascota del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión. Este animal, que se ha convertido en un símbolo querido por el público, participará por segundo año consecutivo tras su exitoso debut en 2024. También desfilarán los seis perros de las unidades caninas del Ejército de Tierra y la Guardia Civil, especializados en detección de explosivos y rescate de personas.

Horario y desarrollo del acto institucional

El acto central arrancará a las 11:00, con la llegada de los Reyes a la tribuna real, situada en la plaza de Cánovas del Castillo (Fuente de Neptuno). Se espera que acompañen a Sus Majestades la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la Infanta Sofía, así como los principales representantes de los poderes del Estado y miembros del Gobierno. La cobertura mediática incluirá retransmisión en directo por Televisión Española y otras cadenas nacionales, además de un amplio dispositivo de seguridad coordinado entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal.

Tras los honores militares y la revista al Batallón de Honores, tendrá lugar el salto paracaidista con la Bandera de España, seguido del izado de la enseña nacional y el homenaje a los caídos, acompañados por el sobrevuelo de la Patrulla Águila. Este año, el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España incorporará una novedad musical, con la interpretación de una pieza compuesta especialmente para la ocasión por el Músico Mayor de la Guardia Real, que fusiona elementos de la marcha "La muerte no es el final" con motivos de música tradicional española.

Recorrido y disposición del desfile

El desfile recorrerá el eje del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, en un trayecto de 1,5 kilómetros, con la tribuna real como punto central. Las autoridades municipales han anunciado restricciones de tráfico en el centro de Madrid desde las 07:00 horas hasta la finalización del evento, aproximadamente a las 14:30 horas. Se recomienda a los ciudadanos utilizar el transporte público, para lo cual Metro de Madrid reforzará su servicio con un 35% más de trenes en las líneas que dan acceso a la zona.

Infografía del recorrido del desfile del 12-O / EP

Desde allí, las unidades a pie, motorizadas y montadas desfilarán acompañadas por el desfile aéreo, que sobrevolará el centro de la capital. El Ministerio de Defensa ha previsto la instalación de pantallas gigantes a lo largo del recorrido para que los asistentes puedan seguir con detalle todos los momentos del acto. Además, este año se ha habilitado un espacio específico para personas con movilidad reducida en la zona de Cibeles, con capacidad para 200 personas y servicios adaptados.

El espectacular salto paracaidista

El encargado de portar la bandera será el sargento primero Óscar Marsal Hernández, miembro de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). Con más de 3.500 saltos en su haber, Marsal asume una de las responsabilidades más simbólicas del desfile. En declaraciones a medios de comunicación, ha manifestado sentirse "enormemente honrado por representar a España en un día tan señalado". La maniobra requiere meses de entrenamiento específico debido a las particularidades del entorno urbano y las corrientes de aire entre edificios.

Un paracaídista con la bandera de España. / EFE

La enseña, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, descenderá hasta la tribuna real. Se trata de la bandera paracaidista más grande utilizada en Europa para este tipo de exhibiciones, según han confirmado fuentes del Ejército del Aire y del Espacio. Su confección ha sido realizada con materiales ultraligeros especialmente diseñados para facilitar la maniobra y garantizar la seguridad del paracaidista. Le acompañará en la maniobra el sargento primero José Carlos González Herrera, quien actuará como guía del salto.