El periodista Juan Cantavella (Almassora, Castellón, 1949) se casó el año de la muerte de Franco. En el año que ha celebrado sus bodas de oro del enlace matrimonial en Aínsa, pueblo del Pirineo oscense, con Lolita, enfermera de profesión, ha publicado el libro Los directores del Ya (CEU Ediciones). Un periódico que nace el 14 de enero de 1935, la República lo cierra abruptamente año y medio después por informar del asesinato de José Calvo Sotelo el 14 de julio de 1936 (cuatro días antes de la sublevación militar) y vuelve a los quioscos en 1939. Si una muerte causó su clausura, otra disparará sus ventas. Dice Cantavella en su libro que “con la muerte de Franco se dispararon las ventas”. “La tirada media de 1975 es la más elevada de su historia, nada menos que 190.141 ejemplares”.

El ejemplar que conservo desde hace casi medio siglo debió circular aquella mañana del domingo 23 de diciembre de 1975 por oficinas, bares y a la salida de las iglesias. En portada, una fotografía de la Jura y Proclamación del rey Juan Carlos I el 22 de diciembre. Víspera del entierro de Franco en el Valle de los Caídos. Una sucesión en toda regla, ya sellada en julio de 1969.

El Ya costaba diez pesetas y desde un año antes lo dirigía Alejandro Fernández Pombo. Este periódico de Editorial Católica es un fiel exponente de los cambios vertiginosos que vivió España más que en aquel año, en aquellos días, incluso en aquellas horas. En 1960, siendo su director el granadino Aquilino Morcillo, Francisco Franco, acompañado de doce de sus ministros y los presidentes de las Cortes y el Consejo del Reino, acudieron a la inauguración de la nueva sede del diario Ya en el número 15 de la calle Mateo Inurria, junto a la plaza de Castilla. Era una buena manera de celebrar sus 25 años de historia. Quince años después, el sucesor de Morcillo, Alejandro Fernández Pombo, era procesado por la publicación el 31 de octubre de 1975 de un artículo titulado Los sucesores. Lo firmaba el colectivo Tácito. El 15 de noviembre, cinco días antes de la muerte de Franco, sus autores se presentaron de forma voluntaria en el juzgado para desvelar su autoría. Una decena de ellas estarían al frente de los ministerios de los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo.

Juan Carlos I jura un sábado y a Franco lo entierran un domingo, día de precepto y de fútbol. La primera firma del periódico era la de José María García Escudero, que había sido director general de Cinematografía con Fraga de ministro. Iniciaba una serie titulada Historia breve de las dos Españas. En la publicidad proliferaban las promociones de viviendas en Parla, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz o San Sebastián de los Reyes. Un breve con una publicación de la Biblioteca de Autores Cristianos. Quinto volumen de la Historia de la Filosofía: Socialismo, materialismo y positivismo. Kierkegaard y Nietzsche, obra del jesuita Teófilo Urdánoz. Venta de transistores y televisores en color. Muebles de estilo colonial inglés y francés en Galerías Preciados importados de Canadá. Se informa de que el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, cesará “tras el tedeum del Jueves”.

El veterano periodista Augusto Assía publicaba un artículo titulado Política Social en las Monarquías Europeas. El diario Ya informaba de que el rey Juan Carlos I (1938) se convertía en el tercero más joven de Europa por detrás de Carlos Gustavo de Suecia (1946) y Margarita de Dinamarca (1940). Con su proclamación, los cuatro varones coronados (Noruega, Bélgica, Suecia y España) empataban con las cuatro reinas en ejercicio (el Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca).

La palabra Rey en español en una información: la figura del Rey, en el cierre de emisiones de TVE; y en inglés en un anuncio: Instituto Capilar King: ¿Por qué hay otoño para su pelo?. Se informa de que la Plaza de Oriente fue una idea de José Bonaparte, el hermano de Napoleón que también fue rey de España. Luis Apostua publicaba su columna titulada Semana Española y la de Religión la firmaba Manuel de Unciti, cura y periodista que había fundado la residencia de estudiantes de Periodismo Azorín por la que pasamos Cantavella y yo mismo.

“La moda íntima tiene un nombre: Belcor”, anuncio en el que se invitaba al lector a visitar el stand de corsetería de la firma Sears. “La tranquilidad de España sorprende a los corresponsales extranjeros”, se lee en un titular. Anuncio de armarios empotrados y nota contra los casos de falsificación de la cerámica de Sargadelos. Citroen necesita cubrir una vacante de taquimecanógrafa. Un anuncio a toda página con la ilustración del Brandy Duff Gordon. Dos siglos de Historia a un precio histórico. El texto que le acompaña no tiene desperdicio: “No nacimos ayer, durante más de doscientos años Duff Gordon ha estado criando caldos para las mejores mesas. La del Palacio de Buckingham, por ejemplo. O la del Kremlin cuando el zar aún vivía allí. Ahora puede disfrutarlo usted. A un precio histórico”. La jura y proclamación de Juan Carlos I coincidía con el duodécimo aniversario del atentado mortal contra John Fitzgerald Kennedy. El monarca recibía en audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller.

Carlos Gustavo reinaba en Suecia (en 1975 le entregó el Nobel al italiano Eugenio Montale), pero no existía Ikea. Muebles la Fábrica anunciaba sus comedores modelos 2000, Mar del Plata o Vesubio con una sugerencia: prepare su Navidad. La primera sin discurso de Fin de Año del caudillo, al que enterraban un día después. Un día después del entierro se estrenaba en los cines la película Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama?, con Manolo Escobar, Antonio Garisa y Mary Francis, actriz con la que coincidimos en primer curso de Periodismo. Los españoles eran más bajitos que medio siglo después. Un anuncio de zapatos decía lo siguiente: “En un instante será vd. 7 centímetros más alto”. La contraportada del periódico eran anuncios de ocho galerías de arte y de una subasta en el Hotel Wellington que incluía un manuscrito de los Reyes Católicos fechado en 1489. Desde la víspera, con la jura y proclamación en la iglesia de los Jerónimos de la que daba cuenta el Ya en su portada, España volvía a tener un rey católico, la octava monarquía europea.