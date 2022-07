Debate del Estado de la Nación: las medidas anunciadas por Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de medidas durante el Debate sobre el Estado de la Nación encaminadas a buscar una salida "justa" de la crisis económica y con un enemigo principal: la inflación.

Sánchez ha defendido con rotundidad el apoyo que se está brindando a Ucrania, también desde el punto de vista militar, subrayando que no hacerlo no libraría a España de las consecuencias de la guerra, incluida la inflación. Ha sostenido que quienes cuestionan que brinde apoyo militar a Ucrania se equivocan al igual que los que cuestionaron que durante la pandemia se antepusiera la salud a la economía. Sin citar a nadie en concreto, pese a las críticas que desde Podemos se han venido haciendo respecto a la entrega de material militar a Ucrania y también al aumento del gasto en defensa, el presidente ha sostenido que todos ellos "olvidan que no participar en el esfuerzo bélico no nos libraría de las consecuencias de la guerra". Al contrario, ha añadido, "nos aislaría de los países con los que compartimos intereses y valores, obligándonos en consecuencia a capearlas en solitario".

Sánchez ha asegurado que se va "a dejar la piel" contra la inflación y que huirá de "soluciones injustas", recordando la gestión de la anterior crisis económica, y ha exigido a las grandes empresas que "hagan gala" de sus compromisos de responsabilidad con la sociedad.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno piensa "poner la economía y el Estado al servicio de la mayoría social" y que estará"de lado de quienes más necesiten los poderes públicos". "Vamos a ir a por todas, porque no hay nada más poderoso que el esfuerzo colectivo de una nación. Que nadie olvide esta premisa", ha subrayado Sánchez, asumiendo esta vía "aunque al hacerlo, evidentemente incomode a los más poderosos".

Abonos de Renfe gratis

Sánchez ha anunciado así la gratuidad de los todos los billetes multiviajes de Renfe desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. El Gobierno bonificará el 100% de todos los billetes multiviajes de Cercanías, Rodalies y media distancia, después de que ya se aprobara una bonificación del 50% en el último decreto de medidas anticrisis, que también contemplaba una bonificación del 30% para los abonos del resto de transporte urbano y metropolitano, que las comunidades autónomas pueden completar hasta el 50% o el 60%.

Impuesto extraordinario a los grandes bancos

También ha anunciado un impuesto extraordinario para las entidades financieras que se aplicará durante dos años y que permitirá recaudar 1.500 millones por cada ejercicio. Ha señalado que este impuesto será temporal, se aplicará sobre los ejercicios 2022 y 2023 a las grandes entidades financieras que ya "se están beneficiando de las subidas de tipos". Junto a esto, ha apuntado que el ya anunciado impuesto sobre el beneficio extraordinario de las grandes energéticas recaudará otros 2.000 millones de euros.

En total, estos impuestos sumarán 7.000 millones de recaudación en los dos ejercicios. Sánchez ha detallado que el impuesto a los "grupos dominantes" en electricidad, gasista y petroleras estará en vigor durante 2023 y 2024, y afectará a los beneficios extraordinarios logrados por estas empresas como consecuencia del alza de los precios de la energía durante 2022 y 2023, respectivamente.

Ha pedido a las grandes empresas que demuestren su responsabilidad social y corporativa en el momento actual revirtiendo sus beneficios extraordinarios en trabajadores y consumidores. Ha recordado que el incremento en 500 millones de euros de los ingresos tributarios que ha recaudado en lo que va de año el Gobierno respecto al pasado, ha sido destinado a las ayudas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania "Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas", ha dicho, de forma que "cualquier beneficio indirecto no engorde la cuenta de resultados ni los sueldos de los directivos" sino que revierta en la sociedad.

Beca complementaria y asignaturas de programación y robótica

El presidente del Gobierno avanzado también que los cerca de un millón de estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca para sus estudios recibirán una complementaria de cien euros mensuales por parte del Ejecutivo entre los meses de septiembre y diciembre. "Queremos garantizar la igualdad de oportunidades y para ello debemos ayudar a las familias", ha dicho.

Previamente, ha criticado sin mencionarlo de forma expresa la política de becas de la Comunidad de Madrid, que prevé ayudas para el curso 2022/23 a familias con rentas de hasta 100.000 euros al año para enseñanzas no obligatorias, también en centros privados. "Hemos visto cómo se ha debatido mucho sobre el diseño de las políticas de becas en distintas administraciones. El Gobierno de España apuesta por becas para activar el ascensor social y no para perpetuar desigualdades", ha comentado.Por otra parte, Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará el Código Escuela 4.0 para que los casi seis millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria y de ESO puedan desarrollar su competencia digital "en pensamiento computacional", en concreto en programación y robótica. Y es que, tal y como ha explicado, se habla mucho de aprender idiomas pero "se nos olvida el más importante, que es el del presente y del futuro": la programación y la robótica.

"Ahorro energético"

El presidente del Gobierno ha avanzado que se van a tener que adoptar medidas de ahorro energético y habrá que impulsar un aumento del teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar algún grado la calefacción o subirlo en el aire acondicionado. "Podemos hacerlo y lo vamos a hacer", ha dicho. Ninguna de estas medidas que se adopten, ha afirmado, atentarán contra el modo de vida de los españoles, "pero sí serán acciones que permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado".El jefe del Ejecutivo ha insistido en que aunque España no es de los países que más afectado se ve por las consecuencias energéticas de la invasión rusa de Ucrania, quiere arrimar el hombro en Europa: "No solo estamos aquí para ser ayudados, como en la pandemia, queremos ayudar cuando nos necesitan y esto es una oportunidad para mostrar al mundo que somos europeístas no por interés sino por convicción".Fomentar el transporte público es una de las medidas necesarias para favorecer el ahorro energético en un contexto en el que la guerra en Ucrania puede provocar mayores restricciones del suministro de gas procedente de Rusia hacia Europa, ha subrayado el presidente. Ha añadido que desde el Gobierno también se promoverá el teletrabajo, y la recomendación de rebajar la temperatura de la calefacción y subir la del aire acondicionado para un uso más eficiente de la energía. En este sentido, ha anunciado que se desplegará el autoconsumo en edificios públicos con un plan dotado con 200 millones de euros, en tanto que "en breve" se aprobará la ley de movilidad sostenible y una nueva ley de industria. Asimismo, ha considerado necesario desbloquear las interconexiones energéticas con Europa, en lo que ve "una oportunidad para que España demuestre que es europeísta no por interés sino por convicción".

"Conquistas sociales" y abolición de la prostitución

Pedro Sánchez ha puesto también en valor las "conquistas sociales" del Ejecutivo, como la ley de muerte digna o la reforma de la del aborto, y ha dicho que espera conseguir la "abolición definitiva de la prostitución" en España. "Nos avala la lucha por los derechos que pido que termine con la abolición definitiva de la prostitución en nuestro país", ha subrayado.

El Congreso aprobó el pasado 7 de junio la toma en consideración de una proposición de Ley del PSOE para abolir la prostitución impulsada por el PSOE que recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".

El PSOE sacó adelante su propuesta de ley con los votos a favor del PP y de Podemos, pero no consiguió convencer a los comunes ni a sus socios en el Congreso que se mostraron en desacuerdo con la perspectiva "punitivista" de la ley.

Esta maniobra socialista surgió después de verse obligado a retirar esta misma regulación de la Ley de Garantía de Libertad Sexual ante la amenaza de algunos de sus socios de no apoyar el texto si se incluían en él medidas tendentes a abolir la prostitución como la tercera locativa.

Más propuestas

- Refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Creación del Centro Estatal de Salud Pública para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias.

- Aprobación en breve de la Ley de movilidad sostenible y nuevas Ley de industria y Ley de mecenazgo.

- Leyes de regulación de los lobbies, de protección del informante (para combatir la corrupción), contra la trata y explotación de seres humanos, contra la discriminación racial, de secretos oficiales.

- Presentación de una nueva y mejorada PAC para impulsar el campo español.

- Nuevo marco regulador estatal básico del personal de prevención y extinción de incendios, para ganar en eficacia en la lucha contra el fuego.

- Desbloqueo inmediato de la Operación Campamento (Madrid). Construcción de hasta 12.000 viviendas, de las cuales el 60 % serán públicas.

- Inversión para que Canarias y Baleares sean territorios plenamente descarbonizados.

- Aprobación de dos planes estratégicos para el desarrollo económico de Ceuta y Melilla.