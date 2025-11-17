Mazón asegura que es "el único que ha hecho autocrítica y que ha pedido perdón"

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que en la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la dana que la ex consellera de Interior Salomé Pradas "nunca se negó a mandar el mensaje" ni le "solicitó consulta para que lo mandara" porque eso no le "corresponde" a él.

Respecto a la hora del envío del mensaje de Es-Alert que no se mandó hasta las 20:11 pese a que estaba preparado desde las 18.37, como ha recordado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Mazón ha dicho que habrá que "preguntárselo a los responsables operativos".

El presidente de la Generalitat en funciones ha asegurado que había "técnicos con más de 30 años de experiencia" dando a entender que no debía tomar decisiones quien "no tiene la capacitación profesional" y "no solamente por normativa ni por competencia" sino porque así lo dice el plan de emergencias e inundaciones.

Mazón ha asegurado este lunes que respeta a "todas" las víctimas de la dana hasta tal punto de asumir la máxima alta responsablidad política que es dimitir como presidente.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de aquella catástrofe, Mazón ha dicho que "todas" las víctimas tienen "el mismo derecho", así como el "dolor" del Gobierno valenciano, que las ha "acompañado" durante este último año.

Tanto que ha asumido "la más alta responsabilidad política que puede asumir un presidente de la Generalitat, que es renunciar a su cargo", ha subrayado Mazón ante el interrogatorio de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

En otro momento, a preguntas de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, Mazón ha insistido en que su dimisión al año de la tragedia es un ejercicio de asunción de responsabilidades políticas "Más responsabilidad política que esa, no sé cuál pueda haber", ha contestado.

El dirigente del PP valenciano sostiene que es "el único que ha hecho autocrítica, el único que ha pedido perdón y el único que ha renunciado a su máxima responsabilidad".

Mazón ha dicho lamentar que lleve ya "demasiado tiempo" escuchando acusaciones en su contra y "muchos bulos", y ha retiterado que obró siempre "en consecuencia" de la información de la que disponía. "En base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera, era muy difícil poder actuar de otra manera", ha reiterado al diputado de Bildu Oskar Matute.

El error que el presidente valenciano en funciones sí reconoce es "permitir, probablemente, quizá por ingenuidad, que se trasladara la imagen de un presidente ajeno a la emergencia cuando no hay nada más lejos de la realidad".

Mazón ha reconocido que el día de la dana pudo haber alguna llamada que no escuchó. En concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, a las 19:10, ha indicado que a lo mejor no la oyó porque tenía el móvil "en la mochila". Mazón ha explicado que en ese momento, cuando ya había salido de El Ventorro, "estaba andando y tenía el móvil en la mochila", y que a lo mejor por eso no la escuchó. No obstante, en otro momento ha mantenido que "durante todo ese tiempo estaba haciendo llamadas". Y, precisamente por eso, porque debía de estar hablando con otra persona, "era difícil" que cogiera la que le hizo Pradas a las 19:.36. "No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", se ha defendido el dimitido presidente valenciano, quien devolvió la llamada a Pradas a las 19:43.