Mazón anuncia un pacto con Vox para sacar los Presupuestos de 2025

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha anunciado este lunes un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 con Vox, cuyos votos son imprescindibles para que salgan adelante por mayoría absoluta, que espera pueda sacar adelante antes de final de mayo.

Mazón ha dicho que esas negociaciones con Vox para unos "Presupuestos de reconstrucción" tras la dana del 29 de octubre también se ampliarán a un plan de impulso para la Comunidad Valenciana y ha criticado la actitud del Gobierno y de la oposición de izquierdas en Les Corts Valencianes frente al trabajo de la Generalitat después de las inundaciones. "Agradezco a Vox su altura de miras, que no hemos hallado en el resto de la oposición", ha recalcado.

El presidente de la Generalitat ha explicado que este pacto se concretará en "los próximos días" con su presentación este próximo jueves. A su entender, con este acuerdo "no solo se garantiza la estabilidad política" sino que da capacidad a la región para "afrontar los retos de futuro con garantías".

El líder del PP valenciano logra oxígeno en un momento delicado tras las últimas resolucines judiciales y confirma que no dimitirá porque está centrado en la recuperación: "Me debo a esta tierra como presidente", ha recalcado. "He comprometido mi acción política a la recuperación", y con el acuerdo anunciado "damos un paso importante para conseguirlo con estos presupuestos", ha aseverado.

Mazón, que ha transmitido la "esperanza" de que este "buen acuerdo" pueda "ser valorado al margen de las siglas y el color político", ha detallado que en "los próximos días" se "concretará" un programa de políticas que marcarán "un antes y un después" para el "empuje" que la región "necesita en este momento". "Ese Consell no va a perder más tiempo ni energía en hacerse oír por encima de las cacerías", ha recalcado.

Paralelamente, ha aprovechado para cargar contra el PSPV-PSOE y Compromís, a quienes ha acusado de estar "en el tacticismo político sin rubor alguno", de "apropiarse del dolor que es de todos" y de "encender la calle", y ha denunciado los "obstáculos" que ha encontrado el Consell en este sentido. Mientras, ha agradecido a Vox su papel y el hecho de que, pese a las "diferencias ideológicas", haya mostrado "voluntad sincera" para colaborar en la reconstrucción.

Mazón también ha censurado la actitud del Gobierno de España y ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de realizar una "actuación negligente" y de haber "olvidado a las víctimas" desde "el primero momento". "No se puede entender", ha manifestado.

Asimismo, ha anunciado que la Comunidad Valenciana "ha rebosado su capacidad y no admitirá más repartos de inmigración ilegal", al tiempo que ha pedido al Gobierno que informe sobre la cifra de personas que fueron detenidas por pillaje y saqueos tras la dana y su nacionalidad. "No podemos permitir que haya personas que han perdido todo a causa de la riada y que encima vean como salen impunes los autores de los saqueos y los actos de pillaje en sus propias casas y negocios durante los días posteriores al 29 de octubre", ha agregado.

También se ha mostrado muy crítico con el Pacto Verde Europeo y ha llegado a llamar a "la acción" contra él por sus medidas "que van directamente contra la esencia de nuestra economía". Igualmente, ha considerado que la Comunitat tiene "un problema como otras comunidades" con la inmigración ilegal.

Génova respalda el acuerdo

El PP nacional ha expresado su respaldo al pacto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sellado con Vox para aprobar los presupuestos en la Comunidad Valenciana, ya que, según ha dicho, los planteamientos que han permitido cerrar ese acuerdo son "consecuentes" con las posiciones que defiende el partido, según fuentes de la cúpula de la formación.

La cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo "estaba al tanto de las negociaciones" y conocía, por tanto, "los diferentes momentos por los que pasaron las conversaciones ente PPCV y Vox", han añadido fuentes de la dirección nacional del PP.

"Los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo", han indicado las mismas fuentes.

En este sentido, fuentes del PP han subrayado que, "a diferencia" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el Partido Popular "no cede principios a cambio de votos".

"La Comunidad Valenciana podrá tener presupuestos mientras que el Gobierno de España no es capaz de pactar consigo mismo si se aumenta o no el gasto en Defensa", han indicado fuentes de la dirección nacional del PP.

Abascal celebra que Mazón tome la "dirección correcta"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado que el presidente valenciano, Carlos Mazón, haya optado por la "dirección correcta" tras el acuerdo con su partido para sacar adelante los presupuestos autonómicos de este año.

En un mensaje en la red social X, Abascal ha felicitado a Mazón por enfrentarse "sin complejos" en su declaración institucional, con la que ha anunciado el acuerdo, al Pacto Verde y las políticas que favorecen la inmigración ilegal, dos de las exigencias planteadas por Vox para llegar al consenso presupuestario. "Esa es la dirección correcta", afirma el líder de Vox, que subraya que ambas cuestiones tuvieron que ver con la tragedia de la dana "en sus causas y en la amplificación de las consecuencias por el pillaje".

Abascal destaca el "valor" de Mazón al denunciarlo públicamente y se muestra convencido de que, con ese rumbo, la Comunidad Valenciana tendrá los presupuestos que necesita para la reconstrucción.