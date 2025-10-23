Mark Rutte cree que España no podrá cumplir sus compromisos con la OTAN invirtiendo menos del 3,5% de su PIB

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles en Washington que cree que España no puede cumplir los objetivos de capacidad exigidos por la Alianza invirtiendo menos del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tal y como ha propuesto Madrid. "España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto", dijo hoy Rutte a reporteros en el exterior de la Casa Blanca.

El secretario agregó que se ha reunido en "varias ocasiones" con el presidente español, Pedro Sánchez, al que aseguró conocer bien.Las declaraciones del titular de la OTAN llegaron además poco después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegurara hoy en el Despecho Oval que España "no juega en equipo" por ser la excepción en el compromiso de dedicar el 5% del PIB al gasto de defensa que aceptaron el resto de miembros de la OTAN en la cumbre de La Haya de junio.

España argumenta que puede cumplir los objetivos de capacidades asumidos por la Alianza invirtiendo solo el 2,1% del PIB -por debajo del 3,5% que se consideró como el baremo mínimo en la cita de La Haya- y la OTAN aceptó la fórmula, aunque insistiendo en que revisará esos compromisos periódicamente. El pasado 9 de octubre, Trump sugirió la posibilidad de expulsar a España de la OTAN, durante una reunión con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, por considerar que el país está "rezagado" en comparación al resto de miembros.