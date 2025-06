María Chivite asegura que "no hay argumentos" para que dimita como presidenta de Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado este jueves que no tiene "ningún argumento para dimitir" y ha subrayado que ni Santos Cerdán ni Ramón Alzórriz son miembros del Ejecutivo Foral. "No mezclemos las cosas", ha señalado.

Alzórriz anunció este miércoles su dimisión como vicesecretario general y portavoz parlamentario al haber sido su pareja de 2021 a 2024 trabajadora de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada con Santos Cerdán. Chivite ha señalado a los medios de comunicación que el hasta ahora vicesecretario general del partido, Ramón Alzórriz, no ha cometido ningún delito. "No hay argumentos para dimitir", porque no hay "ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe", ha declarado la presidenta, quien ha puesto de relieve que tiene unos presupuestos, un proyecto y un acuerdo de Gobierno "que sacar adelante". "Y ese va a ser mi empeño", ha apostillado.

La presidenta ha indicado que Alzórriz le comunicó ayer una información que ella desconocía y, por ello, "tiene que asumir también las responsabilidades del error que ha cometido". El problema, ha dicho, es "una pérdida de confianza y por lo tanto se renuncia a los cargos de confianza". Al conocerse la presunta implicación de Santos Cerdán en la trama del caso Koldo, ha recordado, dijo que se asumirían responsabilidades "caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo".

Chivite ha resaltado que, como presidenta y como secretaria general del PSN, está empeñada en "defender la limpieza y la honorabilidad tanto del Gobierno como también del Partido Socialista de Navarra" y ha insistido en que va a llegar "hasta las últimas consecuencias" "No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi Gobierno. Este es el empeño en el que estoy", ha añadido, para insistir en que "no hay ni un solo informe jurídico de auditoría de información policial que apunte a ninguna ilegalidad cometida en ninguna adjudicación" en Navarra. Ha comentado que la Ejecutiva del PSN nombrará este viernes un nuevo portavoz parlamentario y también que mañana habrá una sesión de gobierno extraordinaria para aprobar la personación del Ejecutivo como acusación particular en el caso Koldo "como posible parte perjudicada".