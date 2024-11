Rita Maestre asume el "error" con Errejón pero defiende la "gestión impecable" de Sumar

Madrid/La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha asumido el "error" de su formación porque tenían "que haber hecho más" tras esa primera denuncia en redes contra Íñigo Errejón en un concierto en Castellón en el verano de 2023, para pasar a defender la "gestión impecable" de Sumar.

La líder municipal de Más Madrid ha sido entrevistada en el programa Salvados, de La Sexta, grabado el pasado 30 de octubre y emitido a menos de dos días de que Íñigo Errejón tenga que comparecer en el juzgado por un caso de presunta agresión sexual.

La edil reconoce que lo que ha sucedido "es un golpe para mucha gente porque (Errejón) ha sido una figura de referencia, con un enorme prestigio intelectual, y ese golpe hay que gestionarlo y acompañarlo".

Relacionado El juez cita a Errejón como investigado por agresión sexual

"Pero yo no me puedo ni me quiero abandonar a la nostalgia, a la melancolía o al pesimismo de dar por cerrada una época política y de entregarle la llave a Santiago Abascal para que haga su trabajo", ha asegurado. "Ojalá lo hubiéramos sabido antes y hubiera estado antes fuera de la política española", ha lanzado.

La denuncia de Castellón

Maestre ha sido cuestionada por la denuncia de una mujer de Castellón en junio de 2023.

"Fue una denuncia anónima que habla de que le ha tocado el culo a una chica en un concierto, que él sostiene cuando se le pregunta que estaban ligando y que le puso la mano en la cintura. Luego el hilo desaparece, el espacio feminista en el que se da este episodio publica un comunicado y dice que no quiere saber nada más del tema, que no le interesa la mediación ni la puesta a disposición que hacemos desde Más Madrid al conocer el episodio, que lo dan por zanjado", ha recordado.

En su momento se consideró "un hecho aislado, que no permitía pensar en ninguna pauta general de comportamiento", pero con las denuncias posteriores en Más Madrid asumen que "fue un error no haber ido más allá".

En ese punto ha recordado que en 2019 ella misma cesó a un concejal del Ayuntamiento de Madrid poniendo en marcha el protocolo después de que llegase una denuncia de comportamiento inapropiado en un entorno de ocio vinculado a la organización.

"Ninguna aportación política vale el daño que ha creado Errejón"

La portavoz de Más Madrid ha insistido en que "ojalá" el escándalo de los presuntos abusos a mujeres de Íñigo Errejón se hubiera conocido antes porque "ninguna aportación a la política vale tanto como todo el daño paralelo que ha creado".

Relacionado El caso de Errejón pone contra las cuerdas a Sumar

El programa, que iba a emitirse el pasado domingo pero fue cancelado por la DANA en la Comunidad Valenciana, incluye casi una hora de entrevista con Maestre, que no rehuye cuestiones políticas ni personales, aunque hay temas que prefiere mantener en la intimidad.

Conversación con Elisa Mouliaá

Es el caso del contenido de una conversación que mantuvo con una de las denunciantes, Elisa Mouliaá, con la que se puso en contacto al sentirse "interpelada" cuando la actriz hizo referencia a la carta pública que escribió Maestre para condenar los "episodios de violencia" de su ex pareja.

Maestre ha hecho hincapié en que aunque ella no se siente una víctima se siente cerca de las mujeres que han sufrido unos comportamientos que "ni siquiera" sabe "si son delictivos", ha recalcado, pero que "hablan de relaciones de maltrato que hacían sentirse a las mujeres humilladas o vejadas".

Relacionado La cronología de la dimisión de Errejón en cinco titulares

El actual estado de la portavoz es de decepción, furia y una cierta sensación de culpabilidad por no haberse dado cuenta antes del lado "manipulador, dominante, patológicamente mentiroso y misógino" de la persona con la que compartió una relación y responsabilidad en varias formaciones políticas.

"Esto me está obligando a recolocar la historia de una manera distinta en mi pasado. La relación acaba con mucha normalidad, incluso con cariño, y esa pieza ya no está ahí", ha dicho.

Insiste en que nada sabía

Pero ha insistido en que nada podía saber de esas "dos caras de una mala persona": "¿Cómo iba a encubrir como política lo que no sabía como pareja?", ha reiterado Maestre, que ha acusado de "amarillismo" y de "querer ser la niña en el bautizo" a quienes acusan a su formación y a ella misma de haber estado al tanto de la actitud de Errejón.

Maestre dice que ahora mismo no es capaz de empatizar con Errejón y le da igual cómo se encuentre personalmente, y ha reconocido que se quedó "en shock" cuando asumió sin forcejeo o titubeo que los mensajes que Cristina Fallarás estaba reproduciendo en su cuenta de Instagram eran ciertos.

Relacionado Díaz dice que expulsó a Errejón 48 horas después de la denuncia

"No reconoció un hecho concreto, dijo 'sí, he tenido actitudes machistas como las descritas en ese hilo'", ha relatado Maestre, que habló personalmente con él. "La llamada fue casi una confirmación de lo que íbamos a encontrar", ha dicho.

Maestre ha reflexionado con que si ahora mismo se tuvieran que elegir los liderazgos en Podemos cuando surgió hace una década "dudo mucho que eligiéramos para dirigir solo a hombres que además eran muy masculinos", en referencia a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y el propio Errejón.

"Gestión impecable de Sumar"

Después de las denuncias en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás y la postura de Sumar, a Maestre le parecieron adecuadas las explicaciones dadas por parte de Yolanda Díaz, de quien ha dicho que no cree que hubiera tenido que adelantar su regreso de Colombia, para insistir en que tanto Más Madrid como Sumar han dado "en los momentos complicados, inmediatez, necesidad de respuestas y respuestas inmediatas, tajantes y claras".

"Se dieron explicaciones, se dieron ruedas de prensa, se tomó la decisión más importante sin que mediaran más de 48 horas. De verdad que no se me ocurren muchos casos similares. Creo que hemos sido rápidos, hemos sido muy contundentes, hemos sido francas también en ponernos delante de la prensa y decir no tenemos respuestas para todo y tampoco soluciones mágicas para todo porque estaríamos vendiendo humo si lo afirmáramos, y en asumir también que queda mucho por repensar, para garantizar que esto no se vuelva a repetir", ha defendido.

Maestre incluso ha declarado que "con la gestión impecable que se ha hecho, Sumar no necesita ningún nuevo liderazgo". Ha sido una buena actuación, dice, porque "en menos de tres o cuatro días una persona acusada en una publicación anónima de Instagram acaba dejando la línea política después de las gestiones que comprueban que efectivamente hay veracidad allí, sin titubeos, sin dilaciones".

"A veces las facturas electorales hay que pagarlas"

Tampoco obvia "que a veces las facturas electorales hay que pagarlas", aunque "la peor factura sería la de la incoherencia política o ética".

"Esa coherencia entre lo que predicamos y lo que creemos que hay que hacer la hemos mantenido y que, en ese sentido, no sé si tendrá una factura electoral. Lo que sí creo es que sería muchísimo peor una factura política, que es la de no aplicar lo que dices y aquello en lo que crees", ha insistido.

Relacionado Ésta es la carta íntegra en la que Íñigo Errejón comunica su renuncia

Unido a que cree "que los momentos difíciles y los momentos de crisis también unen, también sirven para hacer fuertes los lazos y que muchas veces de las crisis se sale más fuerte".

"Claro que las acciones de una persona afectan a lo que hay a su alrededor y que injustamente vamos a recibir el impacto negativo de acciones que no tenían nada que ver con nosotras, que no conocíamos de ninguna manera, pero que, sin embargo, van a tocarnos", ha reconocido.

Preguntada sobre si hay personas que han aprovechado todo eso para cobrarse facturas, Maestre ha llamado a la calma y ha aconsejado no perderse "en batallas absurdas porque no vale para nada ni va a arreglar nada".