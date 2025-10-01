Madrid aprueba una moción para informar a las mujeres sobre el supuesto 'síndrome post aborto'

La concejal de Vox Marta Toscano, durante su intervención sobre el aborto en el Ayuntamiento de Madrid

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes una propuesta presentada por Vox que obliga a informar a las mujeres sobre las supuestas consecuencias del denominado 'síndrome post aborto', no contrastado científicamente. Cabe destacar que la comunidad científica desmiente catogóricamente que exista de un síndrome post aborto, si bien se ha de analizar la situación de cada madre gestante que se ha visto abocada a esta situación, de ningún modo pudiéndose valorar de forma generalizada para con todo el colectivo. El aborto es un derecho constitucional está legislado según la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, refumlando el artículo 417 bis del Código Penal cuando se llevó a cabo la despenalización del aborto en base tres supuestos.

Relacionado Igualdad propone poner límites a la objeción de conciencia cuando bloquee el derecho al aborto

Hace tan solo una semana el ministerio de Igualdad publicó un informe precisamente con motivo de casos extremos en los que la objeción de conciencia —el derecho que tienen los profesionales sanitarios a no realizar ciertos procedimientos médicos por motivos éticos, morales o religiosos— se convierte en un muro estructural para el acceso a este derecho de la mujer en la sanidad pública.

La iniciativa, respaldada por el PP que cuenta con mayoría absoluta en el consistorio madrileño (29 concejales), establece que los trabajadores de espacios de Igualdad, centros de Madrid Salud y Samur Social deberán transmitir esta información de manera obligatoria, tanto verbal como escrita, y mantenerla visible permanentemente en sus instalaciones. En las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid no hay alusión alguna a la medida, si bien el resto de mociones aprobadas y puestas en marcha en la misma sesión plenaria del martes 30 de septiembre sí están comunicadas públicamente a los conciudadanos madrileños.

"Profundo trauma"

La concejala de Vox, Carla Toscano, defendió la propuesta argumentando que este síndrome supone un "profundo trauma" y que provoca diversos trastornos en las mujeres que interrumpen su embarazo. Por su parte, el concejal popular José Fernández justificó el apoyo de su partido afirmando: "Somos el partido de la vida", aunque reconoció que actualmente el aborto "es un derecho en el marco de la ley actual pero no un derecho fundamental".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado duramente esta decisión durante su comparecencia en el Pleno del Senado, donde acusó al PP de "amedrentar a las mujeres" y de poner "todas las trabas para que sientan miedo". Según la ministra, esta medida forma parte de un acercamiento de los populares a Vox para ver "quién es más reaccionario".

Debate sobre un síndrome no reconocido médicamente

Durante el debate en el pleno municipal, la concejala Toscano defendió que el "síndrome post aborto" provoca "depresión, profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad".

Asimismo, Toscano también ha afirmado que existe "una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado".

Frente a estos argumentos, la representante de Más Madrid, Carolina Elías, subrayó que este supuesto síndrome "no es un diagnóstico médico sino un término para llenar de miedo y amenazar a las mujeres". Elías añadió que los "riesgos para la salud mental" están "más relacionados con embarazos no deseados que con el aborto en sí".

Rechazo de la oposición; y de Juventud e Igualdad

La concejala socialista Meritxell Tizón manifestó durante su intervención que "no es fácil para nadie tomar la decisión de abortar" y que se trata de algo "personal y que depende de muchas circunstancias". Tizón defendió que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo debe poder ejercerse "sin moralinas" y criticó a Vox por los "escraches" que, según afirmó, se realizan "todos los días en las puertas de las clínicas".

Por su parte, Más Madrid ha propuesto "blindar constitucionalmente el derecho al aborto y garantizarlo con una prestación sanitaria en la red pública sin burocracias ni esperas", como alternativa a la medida aprobada por PP y Vox en el consistorio madrileño.

Pese a la controversia generada, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho no compartir el discurso de Vox sobre el aborto, pero sí cree que hay que informar a las mujeres de las consecuencias de esta intervención, y se ha mostrado extrañado de que haya quien se oponga a que tengan toda la información al tomar esa decisión. Asimismo, tanto las ministras Sira Rego (Juventud) como Ana Redondo (Igualdad) han mostrado su pleno rechazo a la medida considerándola como "violencia hacia la mujeres".