Leire Díez pide la nulidad de las grabaciones, incluida la del fiscal Stampa

La defensa de la ex militante del PSOE Leire Díez ha pedido al juez que expulse del procedimiento varias grabaciones, incluida la que efectuó el fiscal Ignacio Stampa de una conversación en la que ella decía ser "la persona que ha puesto el PSOE" y la "mano derecha" del ex dirigente socialista Santos Cerdán.

La abogada de la también ex directora de filatelia de Correos y ex jefa de comunicación en Enusa ha presentado este lunes un escrito en el que denuncia la vulneración de derechos como el de la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

Una petición que aún no ha resuelto el titular del juzgado de instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que este lunes tiene previsto interrogar a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset como investigados por presunto tráfico de influencias y cohecho.

Ambos han entrado al juzgado en torno a las 12:30 precisamente para escuchar la grabación de tres horas del encuentro que tuvieron con Ignacio Stampa el 7 de mayo, en el que también participó el tercer investigado en esta causa: el periodista Pere Rusiñol.

Tras reproducirla, el magistrado iniciará sus comparecencias esta tarde.

En dicho encuentro, que el fiscal grabó, ella manifiesta que era la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -ahora en prisión por otra investigación sobre presuntas comisiones- y la "persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", en alusión a supuestas irregularidades.

A Pérez Dolset, por su parte, se le escucha contar que el juez Manuel García-Castellón le dio unos audios del comisario José Manuel Villarejo para desencriptarlos, entre los que se incluía un supuesto espionaje al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Para la defensa de Díez, la grabación es nula porque la considera "parte de una investigación extraprocesal llevada a cabo" por un fiscal, sin denuncia previa ni "dato objetivo de la comisión "de ningún delito, sin autorización del juez y "con el fin de llevar a cabo una investigación prospectiva".

Ante el juez, Stampa indicó que grabó ante la "sospecha" de que "le propondrían algo ilegal", lo que en opinión de la abogada sería una "provocación delictiva" que no se llegó a producir.

También sería nula -subraya- la grabación de la reunión mantenida en un despacho de abogados con el empresario huido Alejandro Hamlyn en la que se hablaba de intentar obtener información sobre un mando de la UCO. Una grabación por la que salió a la luz el nombre de Leire Díez.

Fue, dice la abogada, una conversación en un despacho de abogados para hablar "cuestiones de estrategia", que se grabó "sin conocimiento ni consentimiento de los intervinientes" y se publicaron solo las partes que se consideraban "de interés periodístico".

Vulneraría el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, a la protección de datos y derecho al secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones, según la abogada, que pide expulsar del procedimiento todo el material que deriva de las grabaciones.

Estas conversaciones obran en la causa -abierta tras una denuncia de Hazte Oír- en la que el juez trata de dilucidar si se habrían emprendido preguntas maniobras para recabar "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales", con la meta de "anular o malbaratar" investigaciones que afectarían a políticos y empresarios.