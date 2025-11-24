Leire Díez dijo que conocía a Sánchez por mítines, a Cerdán "de dos reuniones" y que entró en la empresa pública por Infojobs

La ex militante socialista Leire Díez aseguró, en su declaración como investigada ante el juez Arturo Zamarriego por sus maniobras para obtener información sensible, que sólo conocía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir a mítines como militante; al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, de "dos reuniones"; y que entró en la empresa pública a través de Infojobs.

Díez y el empresario Javier Pérez Dolset comparecieron el pasado 17 de noviembre como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por sus reuniones para, presuntamente, conseguir información sobre jueces, fiscales y guardias civiles que sirviera para tumbar causas judiciales que afectaran al PSOE.

En el vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, Díez negó haber actuado por "mandato" o en "representación" del PSOE. "Nunca", afirmó. De la misma forma, negó tener "capacidad para influir en el resultado de un procedimiento judicial o conseguir un traslado, cambio de destino o cualquier beneficio".

También aclaró que no conocía a Sánchez, "más allá de los actos electorales, de un mitin", "de un militante de base que va a un acto de campaña". "Pero nada más", aseveró.

En cambio, sí admitió conocer a Cerdán. "Sí, le conozco. Le conozco de dos reuniones", expuso. Según ella, fue en abril de 2024 y esos encuentros fueron posibles gracias a la periodista Patricia López, para quien contó que trabajaba en esa época en el digital 'Crónica Libre'.

Díez explicó que López organizó la reunión porque estaban contactando con "víctimas" del comisario jubilado José Manuel Villarejo y López entendía que el PSOE podía ser una de ellas, por la documentación del ex policía a la que tenía acceso.

No obstante, al ser interrogada, Díez matizó que López organizó la reunión a petición de Pérez Dolset, a quien también perfiló como víctima de Villarejo.

Teniente de alcalde, comunicación en el PSOE y empresa pública

A la ex militante socialista se le preguntó igualmente cómo había llegado a trabajar en empresas públicas y, en algunas, con puestos directivos.

Díez hizo un repaso por su vida laboral, indicando que empezó a militar en el PSOE cuando tenía unos 18 años y que llegó a ser teniente de alcalde del municipio cántabro de Vega de Pas en una legislatura, del 2011 al 2015. Después, "era periodista en el grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cantabria", completó.

De acuerdo con su relato, fue en 2018 cuando dio el salto a la empresa pública. Empezó en Enusa, que "se dedica, entre otras cosas, a la fabricación de uranio enriquecido para las centrales nucleares". Y llegó ahí a través de "una oferta pública". "De Infojobs, exactamente", precisó ella.

Contó que, tras un "previo proceso de selección", se incorporó como "técnico de comunicación", en "un nivel siete, que era de los más bajos", un puesto que negó que tuviera relación alguna con el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la Secretaría de Organización del PSOE.

Estuvo en Enusa hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria porque vio una oferta de trabajo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales. "Aplico para esa oferta (...) Pasé cuatro entrevistas, dos con técnicos medios, otra con la subdirectora de Recursos Humanos y otra en la que estuvieron el secretario y el vicesecretario general", especificó.

Díez manifestó que la dirección de Relaciones Institucionales y de Filatelia se fusionaron para luego volverse a separar y en ese punto ella se quedó como directora de Filatelia. Finalmente, en 2023 la despidieron y ella peleó en los tribunales.

A partir de ese momento, sostuvo que pasó a la actividad periodística en Crónica Libre, en la que enmarcó la serie de contactos, reuniones y ofertas por las que está investigada.

Se reunió con PP, Podemos y Vox

Díez declaró ante el juez que, así como hiciera con los socialistas en Ferraz, también se reunió con PP, Podemos y Vox al entender que podrían haber sido "víctimas" de algunas de las operaciones del comisario José Manuel Villarejo. "Había víctimas de todos los partidos y, es más, había carpetas con nomenclaturas de otros partidos también", añadió.

La exmilitante socialista precisó que la reunión surgió a raíz de la documentación que existía de las causas relativas a Villarejo, al entender que "el PSOE podía ser víctima de algunas de esas operaciones". "Y por eso, igual que se había hecho con otros partidos y otras personas, lo que se quería era dar esa información" al partido, agregó.

Díez indicó que antes del encuentro con Cerdán ya se habían "mantenido" otras "reuniones" con otras posibles "víctimas". "Efectivamente, había víctimas de todos los partidos y, es más, había carpetas con nomenclaturas de otros partidos también", recalcó.

En el marco de su declaración, la investigada se detuvo a explicar en qué consistían dichas "carpetas", que estaban guardadas en un 'drive' de Pérez Dolset al que ella tenía acceso, y añadió que una de ellas llevaba el nombre "Operación PSOE".

"Yo no soy propietaria de ese Drive, se me da autorización y esa carpeta ya existía desde el año 21 (...) La nomenclatura en ningún caso es mía", subrayó, para luego añadir que alguien había "hackeado" dicho drive y que ambos lo denunciaron ante la Policía.

Díez incidió en su comparecencia en que "aparte" de la carpeta "Operación PSOE" había "otras" con "nombres de otros partidos". "Yo ya no quiero revelar más y permítame que no lo haga porque ya bastante bombardeo de correos y de barbaridades he tenido. Pero había carpetas con nomenclaturas de otros partidos políticos y había habido reuniones con otros partidos políticos, porque, en su condición de víctimas, también se les facilitó la misma información", apuntó.

Acto seguido, su defensa le pidió que detallara "con qué otros partidos se habían reunido". Díez contestó: "PP, Vox, Podemos". Preguntada sobre si el PSOE fue el primer partido con el que se reunieron, la exconcejala señaló que no: "De hecho, fueron los últimos".

No se reconoció en los audios aportadosy negó tener mandato del PSOE

Durante el interrogatorio, su letrada también le preguntó si tenía "poderes de cualquier tipo o mandato de representación del PSOE o de cualquiera de sus miembros o mandos". Díez dijo que no. "Ni lo tengo ni lo he tenido nunca", agregó.

También descartó haber tenido "capacidad para influir en el resultado de un procedimiento judicial o conseguir un traslado, cambio de destino o cualquier beneficio judicial político o de cualquier otra naturaleza".

Cabe recordar que, según la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa que recoge la reunión que ambos mantuvieron el pasado 7 de mayo, Díez se presentó como la "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE" para ver "qué había detrás" de las "irregularidades" de "algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción".

El día que la investigada declaró ante el juez negó reconocer dicho audio, así como otro aportado a la causa sobre otras reuniones, y pidió que se acordara su nulidad. Preguntada sobre si le había ofrecido a Stampa "algún favor a cambio de información o de hacer algo que pudiera ser ilícito", se limitó a contestar: "No".

Su abogada también le interrogó por los presuntos sobornos que habría ofrecido al fiscal José Grinda. "¿Le ha ofrecido usted un destino en el extranjero o resarcirle de una demanda civil en alguna ocasión, directa o indirectamente, a cambio de facilitar secretos comprometedores de alguien?", planteó la letrada, a lo que Díez respondió: "Nunca jamás".