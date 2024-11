Koldo García se defiende: dice que ayudó y resolvió problemas de los Ministerios

Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha defendido el trabajo de ese departamento durante la pandemia en la adquisición de mascarillas --contratos por los que es investigado en el marco de la 'Operación Delorme'-- sosteniendo que "se hizo todo bien" y ha aseverado que él como asesor ministerial resolvió problemas también para otros ministerios: "Para todo el mundo".

Así se ha pronunciado durante la entrevista en exclusiva con Europa Press, en la que ha enfatizado que no puede hacer autocrítica sobre esos contratos de compra de mascarillas que fueron adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, que está en el epicentro de la investigación, porque considera que "todo estaba correcto, (...) los técnicos dieron el visto bueno y no era caro". "O sea, se trajo --el material--, yo creo que se hizo bien (...). ¿Autocrítica? No sé si se podría haber conseguido más", ha explicado.

Con todo, ha señalado que "por supuesto" se pudo hacer mejor, pero que se debe tener en cuenta "la situación, el momento y los conocimientos" que se tenían sobre la pandemia en ese espacio temporal concreto.

Sobre el encargo de conseguir ese material sanitario ha explicado que sólo recuerda que "dijeron que había que conseguirlo" y, aunque no ha querido entrar en detalle por estar el asunto judicializado, ha explicado que empezaron "a recibir ofertas y ahí se inició todo el procedimiento que tiene la administración pública para poderlo llevar a cabo".

En cuanto a la razón por la que se decantaron en el Ministerio por Soluciones de Gestión, Koldo García ha subrayado que en la vorágine de ofertas y de mercado "era la más barata y había trabajado para el Ministerio de Defensa".

"Había muchísimos engaños"

Esto fue un factor relevante dado que "había muchísimos engaños". "Había empresas que habían pagado y no había llegado el material. Yo lo único que tengo que decir es que esta empresa entregó todo el material, más aún, fueron los primeros en entrar en España con material sanitario, con mascarillas y guantes, y al final fueron las más baratas, porque también incluyeron la logística. Pero eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas", ha enfatizado.

Tras rememorar esos momentos de tensión --"aquello era una locura, estaban muriendo todos los días personas"-- ha incidido en que él hizo "lo que pudo". "Intentaba hablar con todo el mundo, intentaba conseguir más material. Cuando recibí la mercancía me acuerdo que entregué a hospitales en la Comunidad de Madrid, entregué a Interior, entregué a todas las empresas. Todo el mundo que pedía", ha explicado.

Y sobre cómo encaja en esa ecuación la figura de Víctor de Aldama, ha comentado que "él se encargó de la logística". "Él solucionó la logística. Eso es cierto. Él habló con la empresa y es verdad. Luego es verdad que me enteré que tenía una empresa y que tenía participación, pero no lo sabía" entonces, ha apuntado para luego explicar que efectivamente De Aldama era consejero de Air Europa y era quien "conseguía las reuniones" con la aerolínea.

"De forma altruista"

Con todo, ha insistido en que no se pactaron comisiones para otorgar los contratos públicos millonarios a Soluciones de Gestión y que todo el mundo actuaba "de forma altruista". "Todo el mundo estaba intentando solucionar un problema que teníamos. No se conseguía material. Despegaban los aviones y en vez de ir a Alemania se iban a Rusia. En vez de irse a Turquía se iban a Japón. O sea, a eso. Todo el mundo quería traer material", ha recordado.

Y ha defendido que, si bien desconoce cómo se produjo el procedimiento y el protocolo para poder realizar ese contrato --"yo era asesor"--, "el hecho final es que llegaron, y se repartieron" esas mascarillas. "Ya no me digas más", ha añadido.

Por otro lado, Koldo García, ha indicado que en esos momentos él trató de ayudar "a todos" y solucionar "los mil problemas que surgieron después también". "Pero era la obligación, ¿no? Para eso me contrataron, para resolver problemas, digo yo", ha enfatizado para añadir que resolvió también problemas para otros ministerios: "Para todo el mundo, si estás en un sitio en el cual puedes arreglar cosas, pues habrá que arreglarlas. O me siento y veo pasar el tiempo".

Sobre la distribución de ese material una vez en España, ha recordado que fue repartido a muchos sitios, y ha defendido la trazabilidad de esas entregas: "Había que dividir lo que teníamos (...), salió (material) también a Interior porque lo necesitaba Policía y Guardia Civil (...) y todo el mundo hizo su albarán e hizo lo que tenía que hacer", ha explicado.

La relación con De Aldama

Por otro lado, ha subrayado que conoció a De Aldama en su etapa en el Ministerio, que habló con él "muchas veces" y que pedía reuniones "con su director general, con su máximo responsable, para aclarar situaciones o para cosas que afectaban a la empresa" para la que trabajaba --en referencia a Air Europa--.

Sobre el acceso de De Aldama al Ministerio, ha señalado que accedía "como todo el mundo", pero "sin un pase VIP". Y ha confirmado de la declaración de De Aldama que sí estuvo en un viaje que se realizó en 2019 a México.

"Es verdad que conocía a varios responsables de México. Y es verdad que estuvo allí en México, eso también es cierto, pero estuvo (...) con un cargo en el Estado de Oaxaca", ha matizado de ese viaje para luego añadir que "allí se fue a otras muchas más cosas" a parte de lo mencionado por De Aldama en su declaración --el Tren Maya--: "Cosas más serias para el Gobierno de España y para el Ministerio de Transportes".

Por otro lado, ha considerado que no es casual que la declaración voluntaria de De Aldama ante el juez se produjera "justamente cuando este fin de semana es el Congreso del PSOE", apuntando que el objetivo era "desestabilizar" al PSOE.

"Hombre, desestabilizar al PSOE, hay a algunas personas que les interesa muchísimo. ¿A quién? Bueno, ciudadanos de España, que también lo son, pero hay formas de hacer las cosas y no con mentiras y engaños", ha añadido.

Ha explicado que la salida de De Aldama de la cárcel --en prisión preventiva en el marco de una causa por fraude en el sector hidrocarburos-- tras inculpar a esos cargos del Gobierno se produjo de manera muy rápida: "No ha ocurrido en España jamás".

Además, ha remarcado su sorpresa por el hecho de que la declaración voluntaria de De Aldama se celebrara con tal celeridad, y ha insistido en la posibilidad de que ocurriera porque se buscaba desestabilizar el 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla.