Junts se mantiene en el bloqueo e insta a Sánchez a "tomar decisiones": "Estamos donde estábamos"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que mantienen su posición sobre el PSOE, con el que rompieron relaciones a finales de octubre, y les ha emplazado a "tomar decisiones".

"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quien debe tomar decisiones es el PSOE", ha recalcado en rueda de prensa en la sede central del partido.

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumiera el martes incumplimientos con Junts y anunciara un paquete de medidas en materia local y de vivienda que pedían los de Carles Puigdemont.

Tras defender que los votos de Junts están al servicio de los catalanes y no son "a cambio de nada", ha constatado que Sánchez reconoció el martes públicamente que ha incumplido los compromisos adquiridos, y que eso ha llevado a la ruptura de las relaciones.

"Estamos donde estábamos"

Para Nogueras, la decisión de Sánchez de sacar adelante algunas de las cuestiones pendientes demuestra que "no es que no pudieran, es que no querían".

"Todo esto, sin embargo, no cambia nuestra posición. Estamos donde estábamos. Lo aprobado ayer es parte de lo que hace tiempo que deberían haber aprobado, pero la lista es larga", ha señalado.

Debilidad política

En su opinión, el Gobierno se encuentra en una posición de debilidad política porque, desde el anuncio de la ruptura de relaciones, ha perdido votaciones como la del techo de gasto "y sólo ha podido sacar adelante algunas iniciativas con el apoyo de sus socios y el PP".

"Los partidos españoles sólo reaccionan cuando están acorralados, cuando se dan cuenta sin el voto de los catalanes no pueden aprobar nada. Y estos votos no se regalan", ha añadido.

Además de recalcar que Junts no se siente secuestrado por "bloques ideológicos ni bloques españoles", ha responsabilizado a los socialistas de bloquear la legislatura con los citados incumplimientos.

Por eso, cree que es el PSOE quien debe decidir qué hacer a partir de ahora: "Son ellos los que se han puesto en este problema y son ellos los que deben decir cómo quieren salir. Con los catalanes no vale cumplir a medias".

"Ojalá nuestro problema sea que, en un mes, les tenemos que convocar a todos de nuevo para explicarles qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenia pendiente", porque, a su juicio, significará que se ha aplicado toda la amnistía, que el catalán es lengua oficial en Europa, que hay una ley contra la multirreincidencia y las ocupaciones o que se han delegado las competencias en inmigración, entre otros temas.

Una reunión Sánchez-Puigdemont no blaquea la situación

Tras negar que Junts se mueva en clave electoral, ha advertido de que no permitirán que una posible reunión entre Sánchez y Puigdemont sirva para "blanquear los incumplimientos".

Además de insistir en que no hay conversaciones abiertas con el PSOE, ha asegurado que desconoce por qué Sánchez anunció el martes el paquete de medidas pendientes con Junts, puntos que convalidarán cuando lleguen a votación en el Congreso.