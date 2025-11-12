Junts llama "cínico e hipócrita" a Sánchez por decir que cumple sus acuerdos y le pregunta cómo piensa gobernar

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha llamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cínico" e "hipócrita" por atribuirles -ha dicho- la responsabilidad de la ruptura de sus acuerdos, ha asegurado que sólo le interesa el poder y no tiene palabra, y ha reiterado que la relación entre ambos partidos se ha acabado.

"Señor Sánchez, suba el volumen del pinganillo y escúcheme, esta relación se acabó, ustedes nos aprietan a los catalanes, incumplen, y es nuestra responsabilidad apretarles", ha espetado Nogueras durante su réplica tras la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

La portavoz de la formación de Carles Puigdemont ha insistido en que es el Gobierno quien incumple sus acuerdos con Junts, ha responsabilizado al jefe del Ejecutivo del "bloqueo de la legislatura" y le ha vuelto a exigir que explique cómo va a gobernar sin una mayoría parlamentaria.

Ha subrayado que el Gobierno "sólo se mueve" si Junts le "aprieta" y ha puesto como ejemplo que la reactivación del trámite parlamentario de la ley de multireincidencia, "que llevaba un año en el cajón", poco después -ha añadido- de que su partido anunciara el veto a las leyes del Ejecutivo.

Además, se ha referido al pedido que ha hecho Sánchez al resto de formaciones políticas de mantener un "espíritu de acuerdo" y ha aseverado que de ese espíritu los catalanes "ni viven ni comen".

Nogueras ha mencionado varias de las leyes a las que, según anunciaron la pasada semana, no darán apoyo parlamentario, como la de ley de familias, la de universalidad de la sanidad o la de protección de los menores en los entornos digitales y ha acusado al Gobierno de tenerlas paradas en el Congreso.

"Quien bloquea las leyes es usted", ha declarado, al tiempo que ha insistido en que su formación apela "a la materialización de los acuerdos, de los compromisos". "Queremos hechos", ha declarado antes de asegurar que los catalanes reciben "insultos y menosprecios" por parte de los gobiernos españoles desde "hace demasiado tiempo".

En ese sentido ha advertido de que "muchos catalanes" decidieron hace tiempo "que ya bastaba de callarnos" y que, por tanto, mientras dependa de su partido "ningún desprecio, insulto o abuso hacia los catalanes quedara sin respuesta".

Antes de acabar, Nogueras ha recordado a Sánchez que perdió las elecciones y que es precisamente gracias a los votos de Junts que es presidente y no lo es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para subrayar que quien ha evitado que en España hubiera un Gobierno de PP y Vox es su partido. "Por ello, lecciones de ustedes y de sus socios, ninguna", ha aseverado.