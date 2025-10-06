El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo García por los indicios sobre ingresos irregulares del último informe de la UCO

El juez del Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo García tras el nuevo informe de la UCO.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar de nuevo a declarar como investigados al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García, los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con García.

Los agentes detectaron "desembolsos" de 95.437 euros del ex ministro del PSOE que provendrían de "ingresos no declarados" y sin justificación bancaria y señalaron que el asesor, junto a a su entonces mujer, era "custodio y gestor" del dinero con el que se sufragaban gastos de Ábalos.

En su auto, dictado este lunes, el juez instructor considera que el informe de la UCO profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento respecto a Ábalos y a su exasesor.

Y señala que ambos podrían haber mantenido ente sí "métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

También apunta el magistrado que aparece indiciariamente justificado que Ábalos podría "haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos" y que ello se correspondería con "recepciones ilícitas de dinero en metálico " que serían entregadas para ambos a Koldo García "por un tercero o por varios".