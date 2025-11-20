José Félix Tezanos comparecerá el 9 de diciembre en la comisión de investigación del CIS en el Senado

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, comparecerá el 9 de diciembre en la comisión de investigación abierta en el Senado para indagar sobre la gestión que él realiza al frente del instituto demoscópico estatal.

Fuentes del PP, partido que tiene la mayoría suficiente para decidir sobre las citaciones, han avanzado este jueves la fecha en la que se celebrará la comparecencia más esperada en la comisión, en la que ya han declarado otros 16 sociólogos desde que inició sus trabajos hace 16 meses.

El PP acusa a Tezanos, doctor en Políticas y Sociología, de un falseamiento en las estimaciones de voto de los barómetros políticos a favor del PSOE, partido del que fue secretario federal de Estudios y Programas hasta 2018, año en que fue nombrado presidente del CIS cuando Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno.

Según el último barómetro, difundido el martes, el PSOE sería la candidatura más votada en unas eventuales elecciones, con el 32,6% en voto estimado; por encima del PP, que tendría el 22,4%; Vox, el 18,8%; Sumar, el 7,1%, y Podemos, con el 4%.

