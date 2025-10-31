Irene Montero agradece el "movimiento antifascista" que evitó el acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra

La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha agradecido al movimiento antifascista que esté "ocupándose de la principal tarea ciudadana de nuestro tiempo, que es hacer que las universidades y las calles sean espacios seguros, libres de fascismo".

Montero ha hecho estas declaraciones al ser preguntada, antes de la presentación en Zaragoza de su libro Algo habremos hecho, sobre los disturbios registrados en el campus de la Universidad de Navarra contra la presencia del activista Vito Quiles, que no llegó a producirse, que se saldaron con dos personas detenidas y cinco heridas.

En declaraciones a los periodistas remitidas por su formación, Montero ha afirmado que "La democracia se construye desde el antifascismo" y ha abogado por "parar al fascismo con antifascismo, con feminismo, por la izquierda y avanzando en derechos como nos han enseñado -ha manifestado- nuestras madres y nuestras abuelas".

Preguntada además por uno de los heridos, un periodista de El Español -según ha informado este medio-, ha dicho esperar que se recupere lo antes posible, aunque ha considerado una "enorme hipocresía" que desde el "poder mediático se levante la voz cuando hay un herido que es de los suyos, pero se guarde silencio y que sea cómplice de la violencia y la represión al movimiento antifascista".