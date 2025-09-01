Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes con el ex presidente y líder de Junts Carles Puigdemont, huido de la Justicia, en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro, que tendrá lugar a las 16:30. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

Illa ha enmarcado en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo la reunión que mantendrá este martes con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la ley de amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont ha aceptado.

El encuentro se produce en un momento en el que Illa trata de sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio y con problemas en la relación entre Junts y el PSOE, después de que el compromiso de alcanzar la oficialidad del catalán en la Unión Europea no se haya materializado.